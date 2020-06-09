Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

«Поведение председателя в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство. А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода — усиливает подозрения», — говорится в заявлении Михаила Тимонова, опубликованном на его странице в Facebook.

В пояснительной записке к проекту также указано, что спикер Мосгордумы во время пандемии коронавируса, когда жители города рассчитывали на «неотложные решения о мерах поддержки граждан», прервал работу парламента на 55 дней, в то время как Госдума и Совет Федерации продолжали свою работу. Также депутаты указали, что Шапошников «не обеспечил принятие мер, которые позволили бы предотвратить распространение данной инфекции в думе». Так, депутаты Мосгордумы (МГД) Тимонов и Ступин оказались больны коронавирусом. В то же время Шапошников на внеочередном заседании МГД утверждал, что все депутаты, находившиеся на заседании, сдали тесты и все тесты были отрицательными. Депутаты заявили, что не предоставляли Шапошникову такую информацию.

Шапошников за 2019 год задекларировал доход в размере 1,951 млрд руб., что почти в 79 раз превысило его доход за 2018 год, когда он задекларировал 24,4 млн руб. В разговоре с ТАСС он объяснил, что столь существенный рост доходов связан с продажей ценных бумаг. Позже ФБК в расследовании обвинило его в том, что он не задекларировал сумму 870 млн руб., и призвало его уйти в отставку. Комментируя эти обвинения, Шапошников заявил, что посвященное его доходам расследование ФБК является «передергиванием открытых фактов», и отказался уходить с должности.

Согласно декларации, размещенной на сайте Мосгордумы, Шапошникову принадлежат квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место на 18,7 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании.

Алексей Шапошников является спикером Мосгордумы с сентября 2014 года, когда он был избран от «Единой России». Осенью 2019-го он был переизбран в качестве самовыдвиженца. Его отец Валерий Шапошников также занимал кресло депутата Мосгордумы четвертого и пятого созывов.

В данный момент постановление о вынесении находится в аппарате Мосгордумы, после этого до трех дней проект может рассматривать начальник государственно-правового управления аппарата Московской городской думы. В случае если он утвердит проект, тот пойдет на согласование полномочному представителю мэра Москвы в Мосгордуме Наталье Сергуниной на срок до двух недель.

По возвращении документа в Мосгордуму инициативная группа в составе не менее пяти депутатов вносит документ и может потребовать включения его в повестку дня ближайшего заседания. Голосование проводится тайно, для выражения недоверия достаточно 23 голосов (в парламенте 45 депутатов).