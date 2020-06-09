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Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников (Фото: duma.mos.ru)

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. Об этом РБК сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

«Мы инициировали процедуру недоверия Шапошникову. Официально девять депутатов подготовили проект постановления, он направлен в секретариат Мосгордумы», — сказал он.

Согласно предоставленной Ступиным РБК копии документа, кроме него самого документ подписали еще восемь депутатов. Это депутат «Справедливой России» Михаил Тимонов (копию проекта постановления Тимонов также выложил на свою страницу в Facebook), депутат от «Яблока» Дарья Беседина и депутаты от КПРФ Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Олег Шереметьев и Елена Янчук.

Как сообщила РБК пресс-служба столичного парламента со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, «как только проект поступит в установленном порядке, он, безусловно, будет рассмотрен».

В пояснительной записке к постановлению депутаты обвиняют Шапошникова в безответственном поведении в период пандемии, а также сокрытии изрядной части своих доходов.

«Поведение председателя в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство. А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода — усиливает подозрения», — говорится в заявлении Михаила Тимонова, опубликованном на его странице в Facebook.

В пояснительной записке к проекту также указано, что спикер Мосгордумы во время пандемии коронавируса, когда жители города рассчитывали на «неотложные решения о мерах поддержки граждан», прервал работу парламента на 55 дней, в то время как Госдума и Совет Федерации продолжали свою работу. Также депутаты указали, что Шапошников «не обеспечил принятие мер, которые позволили бы предотвратить распространение данной инфекции в думе». Так, депутаты Мосгордумы (МГД) Тимонов и Ступин оказались больны коронавирусом. В то же время Шапошников на внеочередном заседании МГД утверждал, что все депутаты, находившиеся на заседании, сдали тесты и все тесты были отрицательными. Депутаты заявили, что не предоставляли Шапошникову такую информацию.

Шапошников за 2019 год задекларировал доход в размере 1,951 млрд руб., что почти в 79 раз превысило его доход за 2018 год, когда он задекларировал 24,4 млн руб. В разговоре с ТАСС он объяснил, что столь существенный рост доходов связан с продажей ценных бумаг. Позже ФБК в расследовании обвинило его в том, что он не задекларировал сумму 870 млн руб., и призвало его уйти в отставку. Комментируя эти обвинения, Шапошников заявил, что посвященное его доходам расследование ФБК является «передергиванием открытых фактов», и отказался уходить с должности.

Согласно декларации, размещенной на сайте Мосгордумы, Шапошникову принадлежат квартира площадью 269,5 кв. м, машино-место на 18,7 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz E-350, а также коттедж площадью 277,7 кв. м, находящийся во временном пользовании.

Алексей Шапошников является спикером Мосгордумы с сентября 2014 года, когда он был избран от «Единой России». Осенью 2019-го он был переизбран в качестве самовыдвиженца. Его отец Валерий Шапошников также занимал кресло депутата Мосгордумы четвертого и пятого созывов.

В данный момент постановление о вынесении находится в аппарате Мосгордумы, после этого до трех дней проект может рассматривать начальник государственно-правового управления аппарата Московской городской думы. В случае если он утвердит проект, тот пойдет на согласование полномочному представителю мэра Москвы в Мосгордуме Наталье Сергуниной на срок до двух недель.

По возвращении документа в Мосгордуму инициативная группа в составе не менее пяти депутатов вносит документ и может потребовать включения его в повестку дня ближайшего заседания. Голосование проводится тайно, для выражения недоверия достаточно 23 голосов (в парламенте 45 депутатов).

Теги: Мосгордума, недоверие, новости РБК
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