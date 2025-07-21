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Концерт Гергиева в Италии отменили

Первое выступление Гергиева в Европе с начала боев на Украине должно было состояться на фестивале на юге Италии. Минкультуры страны раскритиковало местные власти за приглашение, а те призывали не мешать культурным обменам
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Концерт дирижера, руководителя Мариинского театра и генерального директора Большого театра Валерия Гергиева на юге Италии отменен, сообщает агентство Ansa со ссылкой на организаторов — руководство Королевского дворца в Казерте.

Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Предполагалось, что он впервые даст концерт в Европе после начала боев на Украине в 2022 году и будет дирижировать оркестром театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки.

Против решения властей региона Кампанья пригласить Гергиева выступал, в частности, министр культуры Италии Алессандро Джули. «Искусство свободно и не подлежит цензуре. Однако пропаганда, даже если она талантливая, — это нечто иное», — говорил он. По словам министра, выступление Гергиева, которого он назвал другом и советником президента Владимира Путина, «может послать неверный сигнал».

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Валерий Гергиев

К отмене выступления призывала также вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, которая потребовала гарантий того, что средства Евросоюза не будут использоваться для поддержки «инициатив, связанных с личностями, близкими к режимам, чьи ценности противоречат европейским». The New York Times отмечала, что фестиваль финансируется из средств стран Европы. Мероприятие вызвало протесты со стороны других итальянских политиков и международных активистов, передавал Reuters. В их числе — вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Глава Кампании Винченцо Де Лука отверг критику, заявив журналистам, что препятствование культурным обменам «не способствует миру, а лишь разжигает потоки ненависти». Де Лука, который осуждает Израиль за операцию в Газе, отметил, что Гергиева пригласили вместе с израильским дирижером Даниэлем Ореном, чтобы сохранять диалог «даже с теми, кто мыслит не так, как мы».

В последний раз Гергиев выступал в Италии 23 февраля 2022 года, он дирижировал оперой «Пиковая дама» в «Ла Скала». Миланский театр прекратил с ним сотрудничество после того, как Гергиев отказался осудить действия России на Украине. Аналогичное решение приняла Баварская государственная опера, также его выступления отменил Карнеги-холл в Нью-Йорке.

За последние годы Гергиев выступил в том числе в Омане, Бахрейне, Турции и Китае.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валерий Гергиев Италия отмена концертов Мариинский театр
Валерий Гергиев фото
Валерий Гергиев
дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
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