Власти заявили, что не обсуждают компенсации авиаперевозчикам за задержки
Росавиация пока не рассматривает вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов из-за ограничений в аэропортах, рассказал руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров в эфире радио «Маяк».
«В данный момент времени этот вопрос не обсуждается», — сказал он.
Минобороны сообщало, что в ночь на 21 июля в московском регионе силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, из них 15 летели на Москву.
За прошедшие сутки о приостановке рейсов в Шереметьево, Внуково или Домодедово Росавиация сообщала десять раз. Около четырех часов утра 21 июля представитель ведомства Артем Кореняко объявил, что во всех четырех московских аэропортах сняли ограничения на полеты.
Часть самолетов, перенаправленных из столицы, принял аэропорт Пулково — он работает с повышенной нагрузкой, а все службы переведены на усиленный график, следует из сообщения пресс-службы авиаузла в телеграм-канале.
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