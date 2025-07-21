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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Власти заявили, что не обсуждают компенсации авиаперевозчикам за задержки

Росавиация: вопрос компенсаций авиаперевозчикам за задержки пока не обсуждается
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Росавиация пока не рассматривает вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов из-за ограничений в аэропортах, рассказал руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров в эфире радио «Маяк».

«В данный момент времени этот вопрос не обсуждается», — сказал он.

Минобороны сообщало, что в ночь на 21 июля в московском регионе силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, из них 15 летели на Москву.

За прошедшие сутки о приостановке рейсов в Шереметьево, Внуково или Домодедово Росавиация сообщала десять раз. Около четырех часов утра 21 июля представитель ведомства Артем Кореняко объявил, что во всех четырех московских аэропортах сняли ограничения на полеты.

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Часть самолетов, перенаправленных из столицы, принял аэропорт Пулково — он работает с повышенной нагрузкой, а все службы переведены на усиленный график, следует из сообщения пресс-службы авиаузла в телеграм-канале.

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Теги
Анастасия Лежепекова
Росавиция компенсация отмена рейсов задержки
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