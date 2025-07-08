В Минтрансе заявили, что июльский коллапс прошли лучше, чем майский

Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Права пассажиров во время задержек последних рейсов в российских аэропортах соблюдались лучше, чем в мае. Об этом заявил и.о. министра транспорта Андрей Никитин во время выступления в Госдуме.

«Вот эта последняя ситуация сложная была пройдена гораздо лучше, чем в мае месяце, с точки зрения обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко», — заявил Андрей Никитин.

Основным приоритетом, по его словам, является полное обеспечение прав пассажиров. Для этого необходимо проанализировать действующие правила и оценить их, особенно «с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей».

5 июля более 50 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за ограничений полетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что принятые меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорт Пулково снял ограничения на прием и выпуск рейсов.

Однако утром 7 июля ситуация снова повторилась. Сложности возникли с авиарейсами из и в Санкт-Петербург. В Пулково рассказали о том, что 104 рейса задержаны, а 20 — отменены. Из-за долгого ожидания людям пришлось спать на полу аэропорта.

В начале мая авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» были вынуждены отменить и перенести десятки рейсов, запланированных на 6 и 7 мая. Причиной стали ограничения на полеты.

В конце мая ситуация повторилась. Десятки рейсов были задержаны на фоне атак беспилотников. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводились временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности.

Днем 8 июля Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта. Кандидатуру Никитина поддержали все фракции, «за» проголосовали 408 депутатов, «против» и воздержавшихся не было.

До 7 июля пост министра транспорта занимал Роман Старовойт. Спустя несколько часов после отставки стало известно о том, что он покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли около машины Tesla в подмосковном Одинцово.