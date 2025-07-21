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Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы

В Москве приостанавливали движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве произошел сбой на южном участке Калужско-Рижской — оранжевой — линии метро. В настоящее время движение восстановлено и вводится в график, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

Около 9:10 сообщалось, что нет движения от станции «Октябрьская» до «Беляево». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого дептранс предупреждал о задержках на Калужско-Рижской линии метро из-за проверки инфраструктуры.

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Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

На прошлой неделе на синей, Арбатско-Покровской линии московского метро приостановили движение, а именно на участке «Щелковская» — «Партизанская». Причиной стало упавшее на пути дерево — эта часть перегона не находится под землей. Спустя примерно 20 минут департамент транспорта столицы сообщил, что движение восстановлено и вводится в график.

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Теги
Анастасия Лежепекова
метро Москвы Калужско-Рижская линия метрополитен сбой транспорт
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