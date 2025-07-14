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В столичном метро отремонтировали почти сотню эскалаторов за полугодие

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московском метрополитене за первую половину 2025 года провели масштабные работы по обновлению инфраструктуры, в том числе заменили почти 39 км рельсов, закончили капитальный ремонт 32 эскалаторов и средний ремонт еще 62 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«Мы тщательно следим за инфраструктурой метро. Чтобы поездки оставались надежными, безопасными и комфортными, круглосуточно проводили различные работы», — говорится в сообщении. Так, в метрополитене установили более 2,2 тыс. новых защитных коробов контактного рельса, заменили 27,7 км кабельных линий, обновили 3,2 км трубопровода и сменили 38 комплектов стрелочных переводов.

«Мы стремимся к тому, чтобы Московский метрополитен оставался одним из самых современных и удобных в мире. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяем большое внимание поддержанию инфраструктуры», — цитируется в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление инфраструктуры призвано сделать поездки еще более комфортными и безопасными для пассажиров, добавил вице-мэр.

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эскалатор Московский метрополитен Максим Ликсутов капремонт Москва
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