Какие затруднения с транспортом возникли в Москве во время ливня

В столице гроза вызвала затруднения в движении транспорта — в частности, на станции «Бескудниково» (МЦД-1) из-за ливня временно отключали электричество. Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы менее чем за два часа

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В Москве из-за сильного дождя возникли локальные задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов, заявили в столичном дептрансе.

Вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии временно закрыт, сообщили в дептрансе. Позже в ведомстве сообщили, что станция работает в штатном режиме. В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская» Общество

На Дмитровском шоссе в районе дома 62 полностью перекрыто движение из-за подтопления проезжей части, сообщили в ГИБДД Москвы.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Аэроэкспресса», в столице было временно ограничено движение поездов, следующих в аэропорт Шереметьево, из-за отсутствия напряжения в контактной сети. «В настоящий момент движение в сторону Шереметьево возобновлено. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов», — отметили в компании.

Гроза также привела к обесточиванию железнодорожной станции «Бескудниково» (МЦД-1), сообщила Московская железная дорога. По данным на 13:06 мск, железнодорожники восстановили напряжение в контактной сети на станции. Движение поездов на участке от Марка до Москвы-Бутырской возобновлено по обоим путям.

На кадрах видно, что подтопления есть на некоторых улицах Москвы.

В Москве сейчас пятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки»;

Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Дмитровском шоссе в районе дома 62, внешней стороне МКАД в районе 16-го километра, в районе 1-го Красовского проезда, сообщил ЦОДД.

Проезжую часть затопило также на Большой Переяславской улице под Рижской эстакадой, следует из данных «Яндекс Пробок». Сильные затруднения на Яузском бульваре около площади Яузские ворота.

По данным на 13:23 мск, почти месячная норма осадков выпала за несколько часов в ряде районов Москвы, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Самое большое количество зафиксировано в Северном административном округе (САО) столицы — там выпало до 85 мм.

На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в столице выпадет до 20 л дождевой воды на квадратный метр.