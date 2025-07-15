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Какие затруднения с транспортом возникли в Москве во время ливня

На Москву обрушился ливень, затруднивший движение транспорта
В столице гроза вызвала затруднения в движении транспорта — в частности, на станции «Бескудниково» (МЦД-1) из-за ливня временно отключали электричество. Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы менее чем за два часа

Какие затруднения с транспортом возникли в Москве во время ливня
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В Москве из-за сильного дождя возникли локальные задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов, заявили в столичном дептрансе.

  • Вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии временно закрыт, сообщили в дептрансе. Позже в ведомстве сообщили, что станция работает в штатном режиме.
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  • На Дмитровском шоссе в районе дома 62 полностью перекрыто движение из-за подтопления проезжей части, сообщили в ГИБДД Москвы.
  • Как сообщили РБК в пресс-службе «Аэроэкспресса», в столице было временно ограничено движение поездов, следующих в аэропорт Шереметьево, из-за отсутствия напряжения в контактной сети. «В настоящий момент движение в сторону Шереметьево возобновлено. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов», — отметили в компании.
  • Гроза также привела к обесточиванию железнодорожной станции «Бескудниково» (МЦД-1), сообщила Московская железная дорога. По данным на 13:06 мск, железнодорожники восстановили напряжение в контактной сети на станции. Движение поездов на участке от Марка до Москвы-Бутырской возобновлено по обоим путям.
  • На кадрах видно, что подтопления есть на некоторых улицах Москвы.
  • В Москве сейчас пятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки»;
  • Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Дмитровском шоссе в районе дома 62, внешней стороне МКАД в районе 16-го километра, в районе 1-го Красовского проезда, сообщил ЦОДД.

Как машины плыли на улицах Москвы после сильного ливня. Видео
Общество

  • Проезжую часть затопило также на Большой Переяславской улице под Рижской эстакадой, следует из данных «Яндекс Пробок». Сильные затруднения на Яузском бульваре около площади Яузские ворота.
  • По данным на 13:23 мск, почти месячная норма осадков выпала за несколько часов в ряде районов Москвы, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
  • Самое большое количество зафиксировано в Северном административном округе (САО) столицы — там выпало до 85 мм.
  • На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в столице выпадет до 20 л дождевой воды на квадратный метр.

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