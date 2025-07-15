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Общество ,  
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Часть сотрудников метро Екатеринбурга переведут на четырехдневную неделю

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В Екатеринбурге часть сотрудников метрополитена переведут на четырехдневную рабочую неделю, сообщили изданию ЕАН в городской администрации. Об этом также сообщает и издание «Екатеринбург онлайн».

В мэрии уточнили, что мера коснется только работников аппарата управления и осуществляется исключительно по их желанию. Линейный и производственный персонал продолжит работать в обычном режиме.

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В конце марта директор белорусского предприятия «Минскметропроект» Михаил Рудько рассказал, что компания приступила к переговорам с властями Екатеринбурга о строительстве в городе второй ветки метро. По оценке «Минскметропроекта», стоимость строительства 1 км составит от 300 млн до 1 млрд руб.

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Полина Дуганова
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