Часть сотрудников метро Екатеринбурга переведут на четырехдневную неделю
В Екатеринбурге часть сотрудников метрополитена переведут на четырехдневную рабочую неделю, сообщили изданию ЕАН в городской администрации. Об этом также сообщает и издание «Екатеринбург онлайн».
В мэрии уточнили, что мера коснется только работников аппарата управления и осуществляется исключительно по их желанию. Линейный и производственный персонал продолжит работать в обычном режиме.
В конце марта директор белорусского предприятия «Минскметропроект» Михаил Рудько рассказал, что компания приступила к переговорам с властями Екатеринбурга о строительстве в городе второй ветки метро. По оценке «Минскметропроекта», стоимость строительства 1 км составит от 300 млн до 1 млрд руб.
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