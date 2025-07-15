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Общество ,  
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В Москве приостановили движение на синей ветке метро из-за дерева

На Арбатско-Покровской линии на участке между станциями «Щелковская» — «Партизанская» было прервано движение поездов из-за упавшего на пути дерева. На данный момент, как сообщил дептранс, движение восстановлено и вводится в график

В Москве приостановили движение на синей ветке метро из-за дерева
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В Москве на синей, Арбатско-Покровской линии, приостановили движение, сообщил столичный дептранс. Речь идет об участке «Щелковская» — «Партизанская». Причиной стало упавшее на пути дерево — на этом участке дорога проходит по поверхности.

Спустя примерно 20 минут департамент транспорта столицы сообщил, что движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график.

Сегодня на Москву, отдельные районы Подмосковья, а также соседние регионы обрушились мощнейшие ливни с грозами. Из-за дождя приостанавливали движение поездов, следующих в аэропорт «Шереметьево» — из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщал перевозчик. В районе станции «Бескудниково» была обесточена контактная сеть на железной дороге. Позже железнодорожники восстановили напряжение в контактной сети на станции. Движение поездов на участке от Марка до Москвы-Бутырской возобновлено по обоим путям.

Какие затруднения с транспортом возникли в Москве во время ливня
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По данным столичного комплекса городского хозяйства, в некоторых районах Москвы в течение двух часов выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на Северный административный округ (до 85 мм), Восточный административный округ (до 75 мм), Юго-Восточный административный округ (до 66 мм) и Северо-Восточный административный округ (до 64 мм).

Еще утром Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение, согласно которому до конца суток местами в Москве и Московской области ожидается сильный ливень, гроза и крупный град. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18-23 м/с. Также до полуночи в столице и Подмосковье действует оранжевый уровень опасности (предпоследний), который означает, что погодные условия представляют опасность и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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Милена Костерева Милена Костерева
Москва метрополитен Арбатско-Покровская линия Дептранс
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