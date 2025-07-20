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Военная операция на Украине ,  
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В трех московских аэропортах временно ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнул представитель ведомства Артем Кореняко.

В Шереметьево ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов по причине режима «ковер», сообщили в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности.

Также действуют ограничения в аэропорту Калуги. О введении ограничений Кореняко сообщил в 9:01 мск.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Ночью 20 июля все столичные аэропорты вводили ограничения на полеты, к 4:00 они возобновили работу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 16 дронов ВСУ, летевших на столицу. В Зеленограде упали фрагменты беспилотника, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Всего в ночь на 20 июля средства ПВО уничтожили 93 дрона ВСУ, из них 19 — над Московским регионом.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Шереметьево Домодедово Внуково аэропорты Москва
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