В трех московских аэропортах временно ограничили полеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнул представитель ведомства Артем Кореняко.

В Шереметьево ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов по причине режима «ковер», сообщили в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности.

Также действуют ограничения в аэропорту Калуги. О введении ограничений Кореняко сообщил в 9:01 мск.

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