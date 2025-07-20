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Военная операция на Украине ,  
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Вторая авиакомпания сообщила о смене расписания из-за атак БПЛА на Москву

«Победа»: расписание рейсов меняют из-за ограничений во Внуково и Шереметьево
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
«Победа» предупредила своих пассажиров, что рейсы могут быть задержаны или отменены из-за ограничений во Внуково и Шереметьево. Ранее о вынужденных корректировках также сообщил «Аэрофлот»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений, введенных в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в телеграм-канале.

«Мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — сказано в сообщении.

В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке дронов, на этом фоне все столичные аэропорты ввели ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов. Утром также были сбиты пять дронов на подлете к столице, ограничения введены во Внуково и Шереметьево.

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Запрет на полеты в аэропорту дважды вводили и поздним вечером 19 июля. Он временно действовал и во Внуково, а также в Домодедово и Жуковском. Утром 20 июля, примерно в 9:30 мск, Внуково снова ввело ограничения.

На фоне ограничительных мер из московских аэропортов перенаправили 134 рейса (больше всего из Шереметьево — 78). О задержках и вероятных отменах рейсов из-за ситуации там предупредила и другая российская авиакомпания «Аэрофлот».

По данным Минобороны, над Московским регионом ночью было сбито 19 дронов, в том числе 16 летевших на Москву. Атаке, в частности, подвергся Зеленоград: по информации префекта округа Анатолия Смирнова, повреждения получил жилой дом, также в одном из микрорайонов загорелся автомобиль. Zelenograd.ru писал о повреждениях нескольких домов и других загоревшихся автомобилях. Как уточнял Собянин, пострадавших в результате падения обломков дронов нет.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
авиакомпания Победа Аэрофлот приостановка полетов Внуково Шереметьево отмена рейсов задержка рейсов
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