Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы

Действующие сейчас штрафы не позволяют эффективно бороться с нарушениями при взыскании долгов, считают в правительстве. Поэтому их планируется увеличить — до полумиллиона рублей

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который увеличивает штрафы за нарушения при взыскании долгов коллекторами. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Правительство предлагает увеличить штрафы за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года (сейчас — штраф от 10 до 100 тыс. руб.), для юрлиц — от 50 до 500 тыс. руб. (сейчас — от 20 до 200 тыс. руб.).

В частности, при взыскании долгов не допускается использование «выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц», а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и иных персональных данных.

В пояснительной записке к проекту поправок указывается, что в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) регулярно поступают жалобы на нарушения при взыскании долгов со стороны кредитных организаций и представляющих их интересы структур. «Статистические данные свидетельствуют, в том числе, о тенденции роста совершения вышеуказанных административных правонарушений и, как следствие, неэффективности действующих санкций. Кроме того, незначительность действующих административных санкций в отношении лиц, не включенных в государственный реестр, способствует (многократному) совершению ими административных правонарушений», — говорится в документе.

Полномочиями по рассмотрению подобных правонарушений будет обладать ФССП. Это, по мнению авторов документа, снизит нагрузку на судебные органы.