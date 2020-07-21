Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z Политика, 01:21 ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Общество, 01:20 Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Общество, 00:48 Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Спорт, 00:48 Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы Общество, 00:28 Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00 Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом Финансы, 00:00 «Магнит» запустит новую сеть магазинов Бизнес, 00:00 Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы» Бизнес, 00:00 В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску Общество, 20 июл, 23:50 СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке Общество, 20 июл, 23:36 Дочь Тутберидзе пропустит прокаты из-за перелома ноги Спорт, 20 июл, 23:27
Общество ,  
0 

Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы

Действующие сейчас штрафы не позволяют эффективно бороться с нарушениями при взыскании долгов, считают в правительстве. Поэтому их планируется увеличить — до полумиллиона рублей
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который увеличивает штрафы за нарушения при взыскании долгов коллекторами. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Правительство предлагает увеличить штрафы за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года (сейчас — штраф от 10 до 100 тыс. руб.), для юрлиц — от 50 до 500 тыс. руб. (сейчас — от 20 до 200 тыс. руб.).

В частности, при взыскании долгов не допускается использование «выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц», а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и иных персональных данных.

В пояснительной записке к проекту поправок указывается, что в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) регулярно поступают жалобы на нарушения при взыскании долгов со стороны кредитных организаций и представляющих их интересы структур. «Статистические данные свидетельствуют, в том числе, о тенденции роста совершения вышеуказанных административных правонарушений и, как следствие, неэффективности действующих санкций. Кроме того, незначительность действующих административных санкций в отношении лиц, не включенных в государственный реестр, способствует (многократному) совершению ими административных правонарушений», — говорится в документе.

Полномочиями по рассмотрению подобных правонарушений будет обладать ФССП. Это, по мнению авторов документа, снизит нагрузку на судебные органы.

Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В начале февраля Минюст подготовил поправки в действующий закон о взыскании задолженности. Предполагается, что с 2021 года коллекторы смогут общаться с родственниками и знакомыми должников только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных.

Тогда же в феврале, впервые в российской практике суд в Москве отстранил от работы главу коллекторской фирмы из-за угроз и ненормативной лексики, которые его подчиненные использовали в общении с должниками.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коллекторы, банки, мфо
Материалы по теме
Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников
Финансы
Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter