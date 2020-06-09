Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников

Коллекторы предлагают использовать такой механизм только при рассмотрении жалоб на негрубые нарушения. Если должник сообщит о поступающих от взыскателей угрозах жизни, здоровью или имуществу, то такое обращение будут рассматривать судебные приставы.

Как отмечается в письме НАПКА, речь идет о внедрении принципа риск-ориентированного надзора: приоритетным считается удовлетворенность должника, а не проведение проверок коллекторов.

Кто сейчас рассматривает жалобы на коллекторов Обращения граждан о нарушениях при взыскании долгов обрабатывает Федеральная служба судебных приставов. Она же ведет реестр коллекторских агентств, которые обязаны исполнять закон «О взыскании» (230-ФЗ). После получения жалобы на коллекторов судебный пристав может начать проверку организации, которая занимается взысканием. Если та допускает нарушения в работе с должниками, ФССП может выдать ей предписание и завести административное дело. Если коллекторское агентство не устранит нарушения, ему грозит штраф, приостановка деятельности или вовсе исключение из реестра. По статистике ФССП, в 2019 году россияне подали 28,4 тыс. жалоб на взыскателей долгов, их количество выросло на 29%. Чаще всего потребители жалуются на действия МФО при сборе задолженности. На коллекторов поступило 9,3 тыс. негативных отзывов, или почти треть всех жалоб. Более 1 тыс. административных дел о нарушениях, допущенных профессиональными взыскателями, дошли до суда.

Почему коллекторы хотят сами разбираться с жалобами

В России большинство обращений должников не требуют реакции надзорных органов, пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев: «По данным ФССП, по итогам 2019 года обоснованными были признаны лишь 11,4% от всех обращений, то есть по факту каждая десятая жалоба».

Как отмечает Мехтиев, чаще всего клиенты просто не могут исполнить финансовые обязательства. «Однако каждое такое обращение надзорный орган обязан рассмотреть в индивидуальном порядке, провести проверку, сформировать запрос, вынести решение. Внедрение риск-ориентированного подхода в такой форме позволит снизить нагрузку не только на надзорный орган, но и на бизнес», — резюмирует собеседник РБК.

Основная масса жалоб на взыскателей — результат недоразумений, утверждает гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков: «Большинство [обращений] часто носят чисто технический характер — случайно нарушили частоту телефонных звонков, позвонили не тому человеку, — и легко решаются в короткие сроки», — утверждает он. Если новый механизм «примирения» заработает, значительная часть претензий должников будет разрешаться без участия надзорных органов и судов.

«Будут разгружены сотрудники ФССП и суды, рассматривающие административные дела. Повысится и эффективность работы самих коллекторов, так как возрастет контактность должников и, как следствие, урегулирование проблемной задолженности», — обещает гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. По его словам, в США, где применяется аналогичный механизм работы с претензиями, количество повторных жалоб не превышает 30%.

Поможет ли это должникам

«Ничто не мешает гражданину и сегодня обратиться в коллекторское агентство с жалобой», — говорит председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. Он опасается, что еще один этап досудебного рассмотрения обращений в уполномоченные органы лишь увеличит задержки при разрешении конфликтных ситуаций.

«Идея обвиняемому общаться тет-а-тет с потерпевшим, особенно в российских реалиях, меня пугает. Если граждан будут еще перенаправлять в коллекторскую фирму, у многих это ничего, кроме разочарования, не вызовет», — подчеркивает юрист. Еще один риск — «покупка лояльности» отдельных должников: взыскатели будут предлагать им решить проблему в частном порядке ради отзыва жалобы.

«Это приведет к сокрытию части правонарушений от взора регулятора, в итоге окажется, что регулятор не будет знать, кто что нарушает. Процесс [разрешения спора] останется внутри коллекторской фирмы», — отмечает Зайцев.

«Не думаю, что это приведет к ситуации, когда взыскатели будут в обязательном порядке убеждать должников всеми доступными способами отозвать жалобу, — полагает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. — Как уже было сказано, до двух третей всех жалоб указывают на действия, не содержащие в себе признаков административного нарушения или уголовного преступления, а если так, то никаких рисков для легальных коллекторов они не несут, даже если в итоге попадут в ФССП. Никакого смысла откупаться от таких жалоб нет». По словам юриста, главным бенефициаром инициативы коллекторов станет ФССП — нагрузка на приставов сильно уменьшится.

Отрицать злоупотребления коллекторов нельзя, как и правовой нигилизм должников, вынуждена признать руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, возможное решение проблемы — допуск финансового уполномоченного к рассмотрению жалоб на коллекторов. Сейчас финансовый омбудсмен может рассматривать обращения клиентов страховых компаний и МФО. «Финомбудсмен тоже дает время разобраться, а потом выносит решение. Такой механизм позволяет экономить государственные средства и ускоряет срок решения проблемы», — заключает Лазарева.