Суд впервые отстранил от работы главу коллекторов за угрозы должникам

Сотрудники компании употребляли ненормативную лексику в разговорах и применяли запрещенный автодозвон

Арбитражный суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы. Такое решение было принято после проверки деятельности его сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Там указали, что проверка началась после нескольких жалоб жителей Москвы. Выяснилось, что работники ООО «Проф коллекшн» в общении с должниками использовали ненормативную лексику, угрожали их родными и близким. Помимо этого, они использовали программу автодозвона, что законодательно запрещено.

Поскольку компанию ранее уже штрафовали за аналогичные нарушения, на этот раз суд принял решение о дисквалификации генерального директора «Проф коллекшн» на шесть месяцев. В течение этого срока он не сможет управлять компанией.

РБК направил запрос в «Проф коллекшн».

В начале февраля Минюст подготовил поправки в действующий закон о взыскании задолженности. Предполагается, что с 2021 г. коллекторы смогут общаться с родственниками и знакомыми должников только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных.

По мнению ряда экспертов подобные поправки сведут на нет все легальные возможности выстраивать взаимодействие с третьим лицами. По мнению директора департамента по правовым и корпоративным вопросам группы Eqvanta (МФК «Быстроденьги» и «Турбозайм») Александры Новицкой, рынок будет учиться работать без взаимодействия с третьими лицами, делая акцент на судебном взыскании».



В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отказались комментировать законопроект Минюста «до завершения работы над документом».