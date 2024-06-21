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Общество ,  
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Суд дал 59-летней жительнице Петербурга десять лет за поджог военкомата

Дело завели по статье о теракте. Мошенники по телефону убедили женщину взять кредиты и продать квартиру, а затем — поджечь военкомат
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Первый Западный окружной военный суд приговорил 59-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Елену Комаричеву к десяти годам колонии по делу о поджоге военкомата, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Дело против нее завели по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой части статьи составляет лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

«Фонтанка» писала, что в июле женщине позвонили телефонные мошенники под видом сотрудников банка. Ее убедили, что на нее пытаются взять кредит. Мошенник под видом сотрудника ФСБ убедил ее взять в разных банках Санкт-Петербурга кредиты на 3 млн руб. После этого Комаричева перевела средства на «безопасные счета».

Позже другой мошенник, также под видом сотрудника ФСБ, сказал женщине, что ее квартиру, где она живет с мужем, выставили на черном рынке квартир и для спасения имущества нужно взять кредит под залог недвижимости, а затем «фиктивно» продать. Всего мошенникам досталось 10 млн руб., мошенники также вынудили Комаричеву продать свою квартиру.

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Первый Западный окружной военный суд

Затем мошенники снова связались с женщиной и сказали, что похитивший ее деньги работает по адресу, в котором расположен военкомат. «Дальше ей рассказали, как сделать три бутылки с зажигательной смесью, а потом проконтролировали, чтобы она их бросила», — писала «Фонтанка».

Суд установил, что в 2023 году с ней на связь по WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) вышел неизвестный, который убедил ее совершить поджог военкомата и дал нужные инструкции. Она сделала три сосуда с легковоспламеняющейся смесью с самодельным запалом.

Далее Комаричева прибыла к зданию призывного пункта военкомата Выборгского района города, подожгла смеси в бутылках и бросила их в деревянную дверь запасного выхода. Ущерб, нанесенный поджогом, составил чуть больше 37 тыс. руб.

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В конце января МВД сообщило, что с начала военной операции власти зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти.

МВД предупреждало в августе о массовых звонках от мошенников с предложением поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры. В Генпрокуратуре отмечали, что во всех случаях поджогов военкоматов исполнителями выступили граждане России, которые следовали полученным по телефону с Украины инструкциям.

Организации, которые связаны с украинским правительством, представлялись во время звонков сотрудниками правоохранительных ведомств и банков, после этого «якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений», подчеркивали в ведомстве.

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Теги
Георгий Смирнов
поджог военкомат Санкт-Петербург

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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