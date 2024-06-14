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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Петербурге дал 8 лет за поджог сборного пункта

Сюжет
Военная операция на Украине
Первый Западный окружной военный суд
Первый Западный окружной военный суд (Фото: 1zovs.spb.sudrf.ru)

Первый Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ивана Семенова, признав его виновным в поджоге пункта отбора контрактников с помощью коктейлей Молотова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга и Ленинградской области.

Как следует из материалов дела, неизвестные через мессенджеры и по телефону уговорили Семенова поджечь пункт отбора на службу по контракту в Подъездном переулке в Адмиралтейском районе, что должно было повлечь «устрашение населения» и «создание опасности гибели человека», а также причинило имущественный ущерб Минобороны на 46 тыс. руб.

Мужчину судили по ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 205 УК России, то есть за покушение на теракт.

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Подстрекатели выдали ему инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, компоненты для которого он нашел сам и сделал два коктейля Молотова. 26 августа прошлого года он «поочередно бросил булыжник и два самодельных зажигательных устройства с подожженным фитилем в окно здания». Пожара не произошло. Свои действия Семенов снимал на видео.

Первые два с половиной года осужденному предстоит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Обвиняемый в поджоге одного из петербургских военкоматов 54-летний Александр Перов (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого задержали в июле прошлого года, когда он поджег двери военного комиссариата на улице Чайковского, 53, и попытался протаранить ворота на легковом автомобиле, 11 июня умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Поджоги военкоматов в российских регионах происходят с начала военных действий на Украине. После объявления 21 сентября частичной мобилизации такие случаи участились. Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов. В Генштабе предупреждали, что поджоги будут расцениваться, как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.

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Теги
Санкт-Петербург военный суд приговор поджог

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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