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Военная операция на Украине ,  
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Жителю Новосибирска дали 25 лет из-за плана поджога военкомата

Сюжет
Военная операция на Украине
Жителя Новосибирска Бабурина приговорили к 25 годам заключения по статьям о госизмене и совершении теракта. По версии обвинения, он поджег музыкальную школу и спланировал поджог военкомата, однако исполнитель обратился в ФСБ
Илья Бабурин
Илья Бабурин (Фото: Полина Болдырева / ТАСС)

Жителя Новосибирска Илью Бабурина приговорили к 25 годам лишения свободы за поджог музыкальной школы и попытку организации поджога военкомата, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд. По версии обвинения, он действовал, «желая оказать помощь» украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Первые пять лет заключения Бабурин проведет в тюрьме, остальные 20 — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Мужчину обвиняют по статьям о госизмене (ст. 275 УК), совершении теракта (ч.1 ст. 205 УК), организации незаконного вооруженного формирования (ч.2 ст. 208 УК), ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 205.1 (покушение на организацию теракта), ч.2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) и незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации (ст.138.1). Дело поступило в суд в начале этого года.

Обвинение считает, что Бабурин по указанию «неустановленного лица, находящегося за пределами России», с которым мужчина установил контакт, когда был на Украине, поджег здание «Детской музыкальной школы № 3» в Новосибирске. Он использовал стеклянную тару с легковоспламеняющейся жидкостью.

Кроме того, Бабурин из корыстных побуждений разработал план поджога новосибирского военкомата, подыскал исполнителя и передал ему бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и мобильник. Однако исполнитель не собирался совершать поджог и заявил о его подготовке в ФСБ. 

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Фото:ТАСС

Как уточняет портал NGS.RU, Бабурин поджег музыкальную школу в июле 2022 года, сняв пожар на телефон, а в сентябре обратился к другому человеку, чтобы поручить ему поджог военкомата. Тот вместе с силовиками, к которым он обратился, инсценировал поджог в нежилом здании с табличкой военкомата и записал ролик. На следующий день Бабурина задержали.

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в ее рамках на службу собирались призвать 300 тыс. резервистов. После этого участились случаи поджогов военкоматов в российских регионах.

30 сентября 2022 года ФСБ сообщила о задержании мужчины, который искал исполнителей для поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков». Речь шла о безработном мужчине 1999 года рождения. По версии ФСБ, он собирался организовать поджоги «с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

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Новосибирск военкомат поджог Азов госизмена теракт приговор

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