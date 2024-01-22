МВД назвало число поджогов военкоматов с начала спецоперации

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С начала специальной военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти, а также 184 случая диверсий на железной дороге. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

«С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты, 220 лиц установлено, 15 из них несовершеннолетние», — сказал он на заседании комиссии Госдумы (цитата по ТАСС).

Кроме того, как отметил Колесник, было зафиксировано 184 диверсии на железной дороге. В этих преступлениях обвиняется 141 человек, 59 из них подростки. Наличие среди преступников несовершеннолетних Колесник связал с низким достатком их семей. Из-за этого подростки готовы совершить любое общественно опасное действие «ради получения дополнительного заработка», считает он.

После начала военной операции и объявления частичной мобилизации в России стали фиксировать случаи поджогов или попыток поджогов военкоматов.

18 января военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Максима Асрияна, обвиняемого в попытке поджога военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В конце ноября 2023 года в Петербурге признали виновным в двух попытках поджога военкоматов 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина. Его отправили в колонию на шесть лет. Несколькими днями ранее суд в Новосибирске арестовал 74-летнюю женщину, бросившую «коктейль Молотова» в дверь военкомата. Ей предъявили обвинение по статье о теракте. Сотрудникам полиции женщина объяснила свои действия тем, что пришла мстить мошенникам, заставившим ее переписать на себя квартиру, поскольку ей рассказали, что они находятся в этом здании.

В августе 2023 года источник в МВД рассказал РБК, что задержанные за попытки поджогов часто действуют по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции.