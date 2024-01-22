 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД назвало число поджогов военкоматов с начала спецоперации

МВД: с начала военной операции зарегистрировано 220 нападений на военкоматы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С начала специальной военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти, а также 184 случая диверсий на железной дороге. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

«С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападениями, поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты, 220 лиц установлено, 15 из них несовершеннолетние», — сказал он на заседании комиссии Госдумы (цитата по ТАСС).

Кроме того, как отметил Колесник, было зафиксировано 184 диверсии на железной дороге. В этих преступлениях обвиняется 141 человек, 59 из них подростки. Наличие среди преступников несовершеннолетних Колесник связал с низким достатком их семей. Из-за этого подростки готовы совершить любое общественно опасное действие «ради получения дополнительного заработка», считает он.

Петербуржцу дали срок по статье о госизмене за попытку поджога военкомата
Политика
Максим Асриян&nbsp;

После начала военной операции и объявления частичной мобилизации в России стали фиксировать случаи поджогов или попыток поджогов военкоматов.

18 января военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Максима Асрияна, обвиняемого в попытке поджога военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В конце ноября 2023 года в Петербурге признали виновным в двух попытках поджога военкоматов 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина. Его отправили в колонию на шесть лет. Несколькими днями ранее суд в Новосибирске арестовал 74-летнюю женщину, бросившую «коктейль Молотова» в дверь военкомата. Ей предъявили обвинение по статье о теракте. Сотрудникам полиции женщина объяснила свои действия тем, что пришла мстить мошенникам, заставившим ее переписать на себя квартиру, поскольку ей рассказали, что они находятся в этом здании.

В августе 2023 года источник в МВД рассказал РБК, что задержанные за попытки поджогов часто действуют по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МВД поджог военкомат
Материалы по теме
МВД нашло связь между поджогами военкоматов и телефонными мошенниками
Политика
Петербуржцу дали срок по статье о госизмене за попытку поджога военкомата
Политика
В Ивановской области мужчину осудили на 6 лет за умысел поджечь военкомат
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Личный фонд: как обезопасить бизнес от нерадивых наследников и склок Pro, 13:02
Экс-глава Всемирного банка назвал элегантной конфискацию резервов России Политика, 12:52
Зверев впервые за три года вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 12:51
Кремль назвал преждевременными оценки закона о конфискации за фейки Политика, 12:40
В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей Общество, 12:36
Кремль заявил о «зверином лице» Киева после обстрела рынка в Донецке Политика, 12:34
Ракова рассказала про год работы первого медицинского флагмана Москвы Город, 12:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул Общество, 12:30
Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке» Спорт, 12:27
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискациях за фейки об армии Политика, 12:27
МВД назвало число поджогов военкоматов с начала спецоперации Политика, 12:22
Работа потеряла смысл. Как обрести его вновь — пять рекомендаций Pro, 12:20
Зеленский предложил давать гражданство всем, кроме живущих в России Политика, 12:19
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 12:13