Блиновская сообщила о деле против взломщиков ее канала

Елена Блиновская (в центре) (Фото: moscowproc / Telegram)

На людей, которые взломали канал Елены Блиновской в Telegram, завели дело. Об этом сама блогер заявила в суде.

«С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу… На людей, которые взломали мой телеграм-канал, заведено дело», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Блиновская не уточнила, о каком деле идет речь: уголовном или административном.

Блиновская — автор «Марафонов желаний», курса лекций и практических занятий по личностному росту. У нее более 5 млн подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Суд отправил ее под домашний арест.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова 21 июня сообщила, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов в 918 млн. Пресненский суд продлил ей домашний арест до 26 июля.

Мера пресечения предполагает, что Блиновской нельзя пользоваться интернетом, однако в мае в ее телеграм-канале начали появляться посты. Один из членов команды блогера заявил SHOT, что злоумышленники взломали канал Блиновской и пытаются переманить ее подписчиков на другой ресурс.