Семьи пропавших при обстреле буровой платформы в Крыму получат ₽6,5 млн

Три человека, которых спасли с газодобывающей платформы в Черном море, получат по 3 млн руб., семьи семи пропавших без вести — по 6,5 млн руб. Их поиски будут продолжать, пока позволяют погодные условия и остается шанс на спасение

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

После удара украинских сил по буровым платформам «Черноморнефтегаза» семь человек все еще числятся пропавшими без вести, их семьям будет выплачена компенсация, заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Компенсация в размере 6,5 млн руб. будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по 3 млн руб.», — написал он.

Аксенов добавил, что поисковые работы продолжаются, они будут вестись, пока «позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы».

Об ударе по буровым платформам в Черном море глава Крыма сообщил утром 20 июня. Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок, рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, сотрудники «Черноморнефтегаза» успели перед ударом «сбросить газ», это помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, возможно, Одесса.

По данным руководства Крыма, на платформах находились 109 человек, 21 был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек. Аксенов отметил, что для спасения людей задействовали военную авиацию и корабли, удалось спасти пятерых человек, среди них трое были ранены. «Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги», — уточнила Ковитиди.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что удар нанесли ракетой.

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В ответ на произошедшее российские силы нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому «Школьный» близ Одессы, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, уничтожен ангар ВСУ для беспилотников, в том числе — для дронов Bayraktar-TB2.

«Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму, компания использует месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, в акватории Азовского моря и на сухопутной территории полуострова. Буровые платформы компании располагаются в районе острова Змеиный в акватории Черного моря.



В 2020 году компания добыла около 1 млрд куб. м газа. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма к России, — 2 млрд куб. м. Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма.