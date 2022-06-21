Семьи пропавших при обстреле буровой платформы в Крыму получат ₽6,5 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 16:10
ГПБ профинансирует стройку железной дороги от «Эльги» до Тихого океана Бизнес, 16:07
МВД оценило число недостающих России «айтишников» из-за отъезда за рубеж Экономика, 16:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:02
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 16:00
Путин поручил нарастить строительство арендного жилья Недвижимость, 15:48
Путин предупредил о сложнодоступной ипотеке Экономика, 15:43
«Росгонки» опровергли сообщение о возврате денег за этап «Формулы-1» Спорт, 15:43
Токаев назвал близкими свои отношения с Путиным Политика, 15:41
Как развивается «зеленая» логистика в России Зеленая экономика, 15:40
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 15:37
Маск, Рубини и Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США Экономика, 15:36
Беспилотные грузовики между Москвой и Петербургом поедут уже в 2023 году Авто, 15:32
Reuters узнал о возможном включении золота в седьмой пакет санкций ЕС Экономика, 15:15
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Семьи пропавших при обстреле буровой платформы в Крыму получат ₽6,5 млн

Глава Крыма: семьи пропавших без вести при обстреле буровых платформ получат ₽6,5 млн
Три человека, которых спасли с газодобывающей платформы в Черном море, получат по 3 млн руб., семьи семи пропавших без вести — по 6,5 млн руб. Их поиски будут продолжать, пока позволяют погодные условия и остается шанс на спасение
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

После удара украинских сил по буровым платформам «Черноморнефтегаза» семь человек все еще числятся пропавшими без вести, их семьям будет выплачена компенсация, заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Компенсация в размере 6,5 млн руб. будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по 3 млн руб.», — написал он.

Аксенов добавил, что поисковые работы продолжаются, они будут вестись, пока «позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы».

Минобороны сообщило об ударе близ Одессы в ответ на обстрел вышек в Крыму
Политика
Фото:Министерство обороны РФ

Об ударе по буровым платформам в Черном море глава Крыма сообщил утром 20 июня. Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок, рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, сотрудники «Черноморнефтегаза» успели перед ударом «сбросить газ», это помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, возможно, Одесса.

По данным руководства Крыма, на платформах находились 109 человек, 21 был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек. Аксенов отметил, что для спасения людей задействовали военную авиацию и корабли, удалось спасти пятерых человек, среди них трое были ранены. «Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги», — уточнила Ковитиди.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что удар нанесли ракетой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи

В ответ на произошедшее российские силы нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому «Школьный» близ Одессы, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, уничтожен ангар ВСУ для беспилотников, в том числе — для дронов Bayraktar-TB2.

Власти сообщили подробности удара по буровым платформам в Черном море
Политика
Фото:Vincent Mundy / Bloomberg

«Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму, компания использует месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, в акватории Азовского моря и на сухопутной территории полуострова. Буровые платформы компании располагаются в районе острова Змеиный в акватории Черного моря.

В 2020 году компания добыла около 1 млрд куб. м газа. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма к России, — 2 млрд куб. м. Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Аксенов Крым буровые платформы «Черноморнефтегаз»

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Крыму допустили, что после удара по вышкам «спасти удалось не всех»
Общество
На буровых платформах в Черном море во время удара находились 109 человек
Политика
Аксенов сообщил об украинском ударе по буровым платформам в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter