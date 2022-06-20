Аксенов сообщил об ударе «врага» по буровым платформам в Черном море
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударах по российским буровым платформам компании «Черноморнефтегаз», ранены как минимум три человека.
«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — написал Аксенов на странице в сети «ВКонтакте».
Он уточнил, что поиски других работников, находившихся в момент удара на платформах, продолжаются. Спасательную операцию обеспечивает Минобороны, в район направлены военные патрульные суда и авиация. «Будем держать всех в курсе событий», — добавил глава Крыма.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики уточняет, что удар по платформам был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой.
В марте 2014 года власти Крыма национализировали имущество украинских госкомпаний «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», на базе их активов созданы республиканские предприятия. Тогда глава Верховного совета республики Владимир Константинов заявлял, что власти Крыма взяли под охрану месторождения нефти и газа в Черном и Азовском морях, а также газовые и нефтяные платформы «Черноморнефтегаза».
В середине декабря 2015 года «Черноморнефтегаз» переместил в территориальные воды России находившиеся тогда на украинском Одесском газовом месторождении две буровые установки B-312 «Петр Годованец» и B-319 «Украина». Перестановка буровых вышек «Черноморнефтегаза» была связана с рисками их ареста из-за иска «Нафтогаза Украины». Украинский МИД назвал буксировку установок «очередным эпизодом широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов» Украины со стороны России. Об этом говорилось в опубликованном на сайте министерства сообщении.
23 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на установки «Петр Годованец» и «Украина» по ходатайству Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года. Буровые установки были куплены еще в 2011 году на кредит, который «Нафтогаз» выделил «Черноморнефтегазу», бывшему в то время ее дочерней компанией. Компании начали судиться из-за возврата средств еще до присоединения Крыма к России.
ГУП «Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного моря и в акватории Азовского моря и на сухопутной территории республики. Буровые платформы компании располагаются в районе острова Змеиный в акватории Черного моря.
В 2020 году компания добыла около 1 млрд куб. м газа. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма к России, — 2 млрд куб. м.
Предприятием управляет министерство топлива и энергетики Крыма.