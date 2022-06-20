Аксенов сообщил об ударе «врага» по буровым платформам в Черном море

При ударах пострадали как минимум три человека, пятеро спасены. Поиски остальных работников платформ продолжаются, в спасательной операции участвуют авиация и корабли Минобороны

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударах по российским буровым платформам компании «Черноморнефтегаз», ранены как минимум три человека.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — написал Аксенов на странице в сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что поиски других работников, находившихся в момент удара на платформах, продолжаются. Спасательную операцию обеспечивает Минобороны, в район направлены военные патрульные суда и авиация. «Будем держать всех в курсе событий», — добавил глава Крыма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики уточняет, что удар по платформам был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой.

В марте 2014 года власти Крыма национализировали имущество украинских госкомпаний «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», на базе их активов созданы республиканские предприятия. Тогда глава Верховного совета республики Владимир Константинов заявлял, что власти Крыма взяли под охрану месторождения нефти и газа в Черном и Азовском морях, а также газовые и нефтяные платформы «Черноморнефтегаза».

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В середине декабря 2015 года «Черноморнефтегаз» переместил в территориальные воды России находившиеся тогда на украинском Одесском газовом месторождении две буровые установки B-312 «Петр Годованец» и B-319 «Украина». Перестановка буровых вышек «Черноморнефтегаза» была связана с рисками их ареста из-за иска «Нафтогаза Украины». Украинский МИД назвал буксировку установок «очередным эпизодом широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов» Украины со стороны России. Об этом говорилось в опубликованном на сайте министерства сообщении.

23 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на установки «Петр Годованец» и «Украина» по ходатайству Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года. Буровые установки были куплены еще в 2011 году на кредит, который «Нафтогаз» выделил «Черноморнефтегазу», бывшему в то время ее дочерней компанией. Компании начали судиться из-за возврата средств еще до присоединения Крыма к России.