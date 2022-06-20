На буровых платформах в Черном море во время удара находились 109 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Власти Калининградской области исключили дефицит товаров из-за мер Литвы Политика, 15:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:47
Москва выставила на торги квартиры по цене от ₽1,35 млн Недвижимость, 15:36
Home Credit утратил контроль над российским банком Бизнес, 15:33
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке Финансы, 15:32
Telegraph узнала об уходе приглашенного Абрамовичем директора «Челси» Спорт, 15:25
В «Спартаке» оценили риск ухода футболиста после санкций сборной Польши Спорт, 15:20
Футболиста исключили из сборной Польши из-за перехода в «Спартак» Спорт, 15:19
Салихова посоветовала агенту Гурцкая «продавливать диваны у блогеров» Спорт, 15:19
Курс доллара обвалился ниже ₽55,5 впервые с июля 2015 года Инвестиции, 15:16
Власти сообщили подробности удара по буровым платформам в Черном море Политика, 15:15
Курбан Бердыев возглавил иранский клуб Спорт, 15:09
Эстония предложит ограничения против энергетики в седьмом пакете санкций Политика, 15:07
Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом Политика, 15:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

На буровых платформах в Черном море во время удара находились 109 человек

Аксенов: на буровых платформах «Черноморнефтегаза» во время удара находились 109 человек
По словам главы республики, 21 человек уже эвакуирован. Пострадали по меньшей мере три человека
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На буровых вышках «Черноморнефтегаза» в тот момент, когда украинские силы нанесли по ним удар, находились 109 человек, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас на утро на вышках находились 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар соответственно по первой вышке. По остальным, по предварительной информации, раненых и погибших нет. 21 человек уже эвакуирован», — сказал он (цитата по ТАСС).

Аксенов заверил, что сухопутная часть Крыма максимально прикрыта силами ПВО и полуострову ничего не угрожает. Сенатор от республики Ольга Ковитиди заявила агентству, что охрана важных объектов в регионе будет усилена.

Об ударах по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» Аксенов сообщил ранее в понедельник. По его словам, ранены по меньшей мере три человека. Представитель администрации одного из районов Крыма рассказал, что двоих из них уже отправили в больницу. Спасательной операцией занимается Минобороны, в регион направлены военные патрульные суда и авиация.

Аксенов сообщил об украинском ударе по буровым платформам в Черном море
Политика

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что удар был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Victoriano Izquierdo / Unsplash Почему копирование западного бренда — худшая стратегия позиционирования
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Крым Сергей Аксенов Украина «Черноморскнефтегаз» пострадавшие

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Бастрыкин поручил возбудить дело после удара дрона близ курского хутора
Политика
Минобороны заявило об ударах по хранилищам топлива в Кременчуге
Политика
Пророссийские власти назвали взрыв на подстанции в Бердянске терактом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter