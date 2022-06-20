Аксенов: на буровых платформах «Черноморнефтегаза» во время удара находились 109 человек

На буровых платформах в Черном море во время удара находились 109 человек

По словам главы республики, 21 человек уже эвакуирован. Пострадали по меньшей мере три человека

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На буровых вышках «Черноморнефтегаза» в тот момент, когда украинские силы нанесли по ним удар, находились 109 человек, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас на утро на вышках находились 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар соответственно по первой вышке. По остальным, по предварительной информации, раненых и погибших нет. 21 человек уже эвакуирован», — сказал он (цитата по ТАСС).

Аксенов заверил, что сухопутная часть Крыма максимально прикрыта силами ПВО и полуострову ничего не угрожает. Сенатор от республики Ольга Ковитиди заявила агентству, что охрана важных объектов в регионе будет усилена.

Об ударах по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» Аксенов сообщил ранее в понедельник. По его словам, ранены по меньшей мере три человека. Представитель администрации одного из районов Крыма рассказал, что двоих из них уже отправили в больницу. Спасательной операцией занимается Минобороны, в регион направлены военные патрульные суда и авиация.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что удар был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу.