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Экономика ,  
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Глава Минэкономразвития заявил о риске роста безработицы в России

Решетников отметил, что уровень безработицы находится на историческом минимуме, но «эта ситуация не должна обманывать»: предприятия, которые сейчас пережидают кризис, могут начать увольнять сотрудников, если улучшений не будет
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минэкономики видит риски роста безработицы в России, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников, передает «Интерфакс». «Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице — 4%. Но эта ситуация не должна обманывать», — подчеркнул он. Министр пояснил, что, если кризис спроса затянется, предприятия вынуждены будут сокращать сотрудников. Сейчас, по его словам, компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки».

Решетников заверил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».

По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле достиг исторического минимума — 4%, как безработные классифицировались 3 млн человек в возрасте от 15 лет. Предыдущий минимум (4,1%) был зафиксирован в феврале и марте.

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13 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о зафиксированном с марта росте безработицы в России на 4 тыс. (раньше такой тенденции, по ее словам, не было). Министр труда Антон Котяков в тот же день сказал, что в стране официально зарегистрированы безработными 690,5 тыс. человек. Еще 98 тыс. граждан по состоянию на 4 мая находились в простое, 110 тыс. — «в формате неполной занятости».

После начала российской военной операции на Украине и введения западными странами санкций в России прекратили работу некоторые иностранные компании, производители приостановили поставки своей продукции в страну. В Кремле заверили, что стараются не допустить возникновения кризиса на рынке труда в этих условиях.

Котяков в марте заявил, что массовых сокращений сотрудников не ожидается.

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Глава HeadHunter Михаил Жуков в интервью РБК предположил, что в худшем случае безработица в России может подняться до 5,7–7,5% (в 2009 году этот показатель составил 7,8%). Он считает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Максим Решетников Минэкономразвития безработица
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