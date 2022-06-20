Путин указал Чибису на «почему-то» высокий уровень безработицы в области
В Мурманской области уровень безработицы чуть выше, чем в среднем по России, несмотря на то что инвестиции в основной капитал увеличиваются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Андреем Чибисом.
По словам президента, «в целом» ситуация в регионе удовлетворительная: растет региональный валовый продукт и промышленное производство, «подрастает» сельское хозяйство и стройка.
«Правда, несмотря на то что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», — сказал президент.
Губернатор ответил, что уровень безработицы в регионе «традиционно выше», указав на «несколько нюансов» и «специфику» Мурманской области. Так, по его словам, работники рыбопромышленного комплекса — моряки — после того, как сходили в море, несколько месяцев отдыхают и нередко регистрируются как безработные.
Также большое число безработных составляют жены военнослужащих. Они стоят на учете в центрах занятости, а мужья служат и зарабатывают.
«У нас чуть меньше 5 тыс. безработных и 27 тыс. вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально, в том числе, дообучить человека и его взять на работу», — заверил Чибис президента, назвав эту диспропорцию безработных и вакансий «новой зоной роста».
«Есть над чем работать», — заключил глава государства, губернатор с ним согласился.
В начале июня глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России пока стабильна, но существуют риски роста безработицы. Он объяснил, что если кризис спроса затянется, то компании будут вынуждены сокращать сотрудников. Сейчас предприятия «просто терпят убытки в ожидании перенастройки», говорил министр. В то же время Решетников заверил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».
По данным Росстата (.pdf), уровень безработицы в России в апреле достиг исторического минимума — 4%, как безработные классифицировались 3 млн человек в возрасте от 15 лет.
В Мурманской области, согласно документу, уровень безработицы в апреле составил 1,2%, тогда как в среднем по стране показатель был на уровне 0,9%.
В то же время вице-премьер России Татьяна Голикова 13 мая сообщила о росте безработицы в России на 4 тыс. с марта. По ее словам, раньше такой тенденции не было.
После введения западными странами санкций в России прекратил работу ряд иностранных компаний, производители приостановили поставки своей продукции в страну. В Кремле заверили, что стараются не допустить возникновения кризиса на рынке труда в этих условиях.