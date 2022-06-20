Путин указал Чибису на «почему-то» высокий уровень безработицы в области

Путин: безработица в Мурманской области «почему-то» выше, чем в среднем по России

Глава Мурманской области объяснил президенту, что уровень безработицы в регионе «традиционно выше» из-за специфики: на учете в центрах занятости стоят жены военнослужащих и моряки в течение нескольких месяцев между рейсами

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Мурманской области уровень безработицы чуть выше, чем в среднем по России, несмотря на то что инвестиции в основной капитал увеличиваются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Андреем Чибисом.

По словам президента, «в целом» ситуация в регионе удовлетворительная: растет региональный валовый продукт и промышленное производство, «подрастает» сельское хозяйство и стройка.

«Правда, несмотря на то что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», — сказал президент.

Губернатор ответил, что уровень безработицы в регионе «традиционно выше», указав на «несколько нюансов» и «специфику» Мурманской области. Так, по его словам, работники рыбопромышленного комплекса — моряки — после того, как сходили в море, несколько месяцев отдыхают и нередко регистрируются как безработные.

Также большое число безработных составляют жены военнослужащих. Они стоят на учете в центрах занятости, а мужья служат и зарабатывают.

«У нас чуть меньше 5 тыс. безработных и 27 тыс. вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально, в том числе, дообучить человека и его взять на работу», — заверил Чибис президента, назвав эту диспропорцию безработных и вакансий «новой зоной роста».

«Есть над чем работать», — заключил глава государства, губернатор с ним согласился.

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В начале июня глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России пока стабильна, но существуют риски роста безработицы. Он объяснил, что если кризис спроса затянется, то компании будут вынуждены сокращать сотрудников. Сейчас предприятия «просто терпят убытки в ожидании перенастройки», говорил министр. В то же время Решетников заверил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».

По данным Росстата (.pdf), уровень безработицы в России в апреле достиг исторического минимума — 4%, как безработные классифицировались 3 млн человек в возрасте от 15 лет.

В Мурманской области, согласно документу, уровень безработицы в апреле составил 1,2%, тогда как в среднем по стране показатель был на уровне 0,9%.

В то же время вице-премьер России Татьяна Голикова 13 мая сообщила о росте безработицы в России на 4 тыс. с марта. По ее словам, раньше такой тенденции не было.

После введения западными странами санкций в России прекратил работу ряд иностранных компаний, производители приостановили поставки своей продукции в страну. В Кремле заверили, что стараются не допустить возникновения кризиса на рынке труда в этих условиях.