Котяков назвал Путину число безработных и находящихся в простое россиян

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Почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а еще около 110 тыс. в формате неполной занятости, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Слова министра приводит пресс-служба Кремля.

«Мы видим, что у нас порядка 98 тыс. наших граждан находятся в простое и около 110 тыс. граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — сказал Котяков.

При этом он отметил, что на учете в центрах занятости как безработные находятся около 675 тыс. россиян.

Министр также отметил, что в центрах занятости в настоящее время есть 1,9 млн вакансий. В целом Котяков назвал ситуацию на рынке труда в России стабильной, уточнив, что число безработных в стране не растет и находится на уровне 3,1 млн человек.

Иностранные компании начали приостанавливать работу в России и прекращать деловую активность после начала спецоперации на территории Украины с середины февраля. С тех пор десятки компаний заявили о приостановке поставок и производства в России. Среди них банки, автопроизводители, ИТ-компании и сервисы, производители продуктов питания, бытовой химии и оборудования. Из-за вызванного ситуацией вокруг Украины нарушения логистических цепочек многие предприятия сократили объемы производства или отправили сотрудников в так называемый простой.

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В марте правительство пообещало субсидировать компании, которые трудоустроят безработных. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, или по 12 792 руб. на каждого нового сотрудника.

20 апреля замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что на тот момент в простое находились около 98 тыс. работников российских предприятий, что было уже в 2,5 раза больше, чем 1 марта.