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Общество ,  
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Самый богатый госслужащий 2020-го получил четыре с половиной года колонии

Депутата Пашова приговорили к четырем с половиной годам колонии и штрафу по делу о контрабанде крабов за границу в организованной группе, в состав которой также входил «крабовый король» Олег Кан
Дмитрий Пашов
Дмитрий Пашов (Фото: dumasakhalin.ru)

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил депутата сахалинской областной думы к четырем с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. за контрабанду краба общей стоимостью 2,6 млрд руб., сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

По данным издания Sakh.online, речь идет о депутате Дмитрии Пашове, которого задержали в Хабаровске в феврале прошлого года. В том же месяце суд арестовал депутата. Помимо деятельности в думе Пашов занимался бизнесом, он учредитель сахалинской рыбодобывающей компании «Монерон». В 2020-м Forbes назвал депутата самым богатым госслужащим России, оценив его состояние в 6,2 млрд руб.

Суд признал Пашова виновным по делу об участии в организованной группе, занимавшейся контрабандой живого краба из России в Японию, Южную Корею и Китай. Суд установил, что группа с 2014 по 2019 год незаконно поставила за границу более 3 тыс. т живого краба рыночной стоимостью 2,6 млрд руб., при этом уклонившись от уплаты таможенных платежей на 9,2 млн руб.

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Общество
Дмитрий Пашов

Группа при вывозе декларировала краба по одной цене, а отгружала по другой, которая значительно превышала цену, указанную в таможенных документах. «Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пашова осудили по ч. 3 ст. 226 УК (контрабанда организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК (уклонение организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Как указывает Sakh.online, в числе других участников группы — «крабовый король» Олег Кан, который был одним из крупнейших добытчиков краба в России. Он покинул страну в конце 2018 года. Кана обвиняли не только в контрабанде, но и в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.

В 2020-м Кан направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Бизнесмен утверждал, что не имел отношения ни к контрабанде, ни к убийству. Уголовное преследование Кан объяснил попытками рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине.

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Теги
Лилия Пашкова
депутат приговор контрабанда Сахалин

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