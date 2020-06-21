На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка топлива. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Топливо вытекает из поврежденной емкости, говорится в сообщении. Сейчас его перекачивают в соседний резервуар объемом 160 т, а также еще в две емкости, объем которых составляет 25 т.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что из резервуара на дизельной электростанции вытекло около 5 т топлива, а общий объем поврежденного емкости составляет 160 т.

О причинах утечки пока не сообщается.