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Union Pacific $200 (+17,47%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Экс-главу департамента Минпромторга задержали по делу о лесе на ₽10 млрд
ФСБ задержала бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина. Следствие считает, что он помог незаконно получить субсидию в 450 млн руб. компании «Азия Лес», и это повлекло для Хабаровского края ущерб до ₽10 млрд
Владимир Потапкин (Фото: programlesprom.ru)

Сотрудники ФСБ в пятницу, 21 июня, задержали бывшего директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина по делу о незаконной выдаче субсидии в 450 млн руб. компании «Азия лес». Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Информацию подтвердил знакомый Потапкина.

Следствие считает, что Потапкин помог добиться включения проектов «Азия лес» в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Это позволяет компаниям, выполняющим такие проекты, помимо субсидий, получать в аренду участки леса на льготных условиях и пользоваться другими преференциями.

Речь в деле идет об ущербе на сумму порядка 10 млрд руб, уточнил источник РБК — в эту сумму включена недоимка от аренды леса.

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Потапкин был задержан в Москве, дело против него расследуется УФСБ по Хабаровскому краю. Ходатайство следствия об аресте экс-чиновника будет рассматриваться в субботу в Хабаровске, куда самолетом доставят задержанного, уточнил источник. Если Потапкину предъявят обвинение по ст. 290 УК (получение взятки), то дело может быть передано в Следственный комитет по подследственности, пояснил собеседник РБК.

Официально об увольнении Потапкина из Минпромторга не сообщалось, последний раз он упоминался в новостях в качестве директора департамента в феврале этого года; сейчас соответствующую должность, согласно сайту ведомства, занимает Александр Орлов. Представитель Минпромторга подтвердил РБК, что Потапкин в последнее время не работал в ведомстве, он уволен по собственному желанию.

В марте 2019 года в правительстве Хабаровского края прошли обыски по делу о хищении леса; тогда были задержаны бывший первый вице-премьер краевого правительства Василий Шихалев и бывший директор компании «Азия лес» Александр Пудовкин. По данным следствием, Шихалев с октября 2013-го по сентябрь 2018 года оказывал незаконную протекцию компании Пудовкина. В результате компания незаконно получила из федерального бюджета субсидии свыше 1 млрд рублей и незаконно вырубила лес на сумму более 9 млрд рублей. Шихалев и Пудовкин были арестованы. В мае Арбитражный суд Хабаровского края начал рассматривать дело о банкротстве «Азия лес».

Через несколько дней после обысков в Хабаровске в Москве был задержан бывший полпред президента на Дальнем Востоке и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Изначально источники сообщали о связи задержания Ишаева с «лесным делом», однако официально СКР тогда вменил Ишаеву только мошенничество в отношении «Роснефти» на сумму в 5 млн руб., похищенную в течение пяти лет. По версии следствия, в период, когда Ишаев был советником главы «Роснефти», подконтрольная ему коммерческая компания по завышенной цене сдала в аренду «Роснефти» помещение для нужд представительства в Хабаровском крае. В качестве меры пресечения Ишаеву суд избрал домашний арест.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Минпромторг, Хабаровский край, вырубка леса, коррупция
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