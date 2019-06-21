Экс-главу департамента Минпромторга задержали по делу о лесе на ₽10 млрд

Экс-главу департамента Минпромторга задержали по делу о лесе на ₽10 млрд

ФСБ задержала бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина. Следствие считает, что он помог незаконно получить субсидию в 450 млн руб. компании «Азия Лес», и это повлекло для Хабаровского края ущерб до ₽10 млрд

Владимир Потапкин (Фото: programlesprom.ru)

Сотрудники ФСБ в пятницу, 21 июня, задержали бывшего директора департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина по делу о незаконной выдаче субсидии в 450 млн руб. компании «Азия лес». Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Информацию подтвердил знакомый Потапкина.

Следствие считает, что Потапкин помог добиться включения проектов «Азия лес» в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Это позволяет компаниям, выполняющим такие проекты, помимо субсидий, получать в аренду участки леса на льготных условиях и пользоваться другими преференциями.

Речь в деле идет об ущербе на сумму порядка 10 млрд руб, уточнил источник РБК — в эту сумму включена недоимка от аренды леса.

Потапкин был задержан в Москве, дело против него расследуется УФСБ по Хабаровскому краю. Ходатайство следствия об аресте экс-чиновника будет рассматриваться в субботу в Хабаровске, куда самолетом доставят задержанного, уточнил источник. Если Потапкину предъявят обвинение по ст. 290 УК (получение взятки), то дело может быть передано в Следственный комитет по подследственности, пояснил собеседник РБК.