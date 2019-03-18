В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 -0,45 EUR Бирж. 72,98 -0,41 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,09 64,01 EUR Нал. 73,83 72,64 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1342 0,0019 BTC/USD Бирж. 4 075,67 6,77 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 914,71 0,25% Nasdaq 7 713,76 0,33%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 18 мар, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 18 мар, 13:53
В Совете Европы выразили тревогу по поводу приговора Титиеву Общество, 00:23 Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб. Бизнес, 00:00 Глава PDVSA допустил поставку предназначавшейся США нефти в Россию Экономика, 18 мар, 23:53 Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму Политика, 18 мар, 23:50 Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России Политика, 18 мар, 23:47 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 18 мар, 23:38 В Москве отпустили арестованного из-за покупки бытовой химии американца Общество, 18 мар, 23:36 ЦИК приняла документы КПРФ о передаче депутатского мандата Грудинину Политика, 18 мар, 23:32 Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко Политика, 18 мар, 23:22 CМИ узнали о двух фирмах прикрытия российских спецслужб в Чехии Политика, 18 мар, 23:18 Путин попросил силовиков передвинуться из бухты в Балаклаве ради яхт Общество, 18 мар, 23:06 В правительстве Хабаровского края прошли обыски Политика, 18 мар, 23:02 Сборная России потеряла центрального защитника перед матчем с Бельгией Спорт, 18 мар, 22:42 МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной Политика, 18 мар, 22:34
Политика ,  
0 
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обыски прошли по делу о хищении леса, ущерб оценивается в 10 млрд руб. По данным СМИ, уголовное дело возбуждено против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и президента компании «БМ Групп» Александра Пудовкина
Фото: ФСБ России

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края, изъяв документы и электронные носители информации. Об этом агентству AmurMedia сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. «Проверка действительно была. Губернатор начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе лесной. Проверка проводится в отношении некоторых бывших членов прежнего правительства», — сказала она.

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона. По предварительным данным, ущерб по этому делу оценивается почти в 10 млрд руб.

Обыски прошли в кабинетах первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, последний совмещает должность первого зампреда правительства с должностью министра финансов, пишет «Восток Медиа». Также силовики обыскали кабинеты вице-губернатора и министра экономического развития края Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.​

По словам собеседников «Коммерсанта», речь идет об уголовном деле против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и экс-гендиректора «Азия лес», действующего президента крупнейшего дальневосточного лесоперерабатывающего предприятия «БМ групп» Александра Пудовкина.

Общество
ФСБ и СК пришли с обысками к начальнику райотдела МВД под Воронежем

Шихалева подозревают по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), Пудовкина — по ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, Шихалев помог входящей в «БМ Групп» проекту «Азия лес» получить льготный статус. С 2008 года «БМ Групп» занимается строительством комплекса глубокой переработки древесины в поселке Березовый в Хабаровский крае. Инвестиции в проект к концу 2017 года оценивались в 11,5 млрд руб.

Собеседники газеты утверждают, что силовики пришли с обысками в хабаровское правительство из-за того, что для проекта компании выделили участок лесного фонда с ежегодным отпуском 973 тыс. куб. м.

В 2014–2018 годах власти возместили «Азия лес» затраты на перевозку древесины и готовой продукции на экспорт «при том, что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала». Компания на два года нарушила сроки реализации проекта, причем нарушение их более чем на год грозило исключением проекта из перечня приоритетных инвестпроектов по освоению леса, сообщали летом 2018 года в Счетной палате. Отчет о проверке направили в ФСБ, где и возбудили уголовное дело. По данным «Коммерсанта», ущерб в рамках доследственной проверки по делу предварительно оценивался в 10,7 млрд руб.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Хабаровский край, обыски, мошенничество, Уголовное дело
Материалы по теме
СК опубликовал видео обыска у производителя кваса «Никола»
Общество
В администрации Перми сообщили об обысках в департаменте
Общество
НАК опубликовал видео обыска в доме боевика в Самарской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter