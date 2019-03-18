В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Обыски прошли по делу о хищении леса, ущерб оценивается в 10 млрд руб. По данным СМИ, уголовное дело возбуждено против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и президента компании «БМ Групп» Александра Пудовкина

Фото: ФСБ России

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края, изъяв документы и электронные носители информации. Об этом агентству AmurMedia сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. «Проверка действительно была. Губернатор начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе лесной. Проверка проводится в отношении некоторых бывших членов прежнего правительства», — сказала она.

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона. По предварительным данным, ущерб по этому делу оценивается почти в 10 млрд руб.

Обыски прошли в кабинетах первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, последний совмещает должность первого зампреда правительства с должностью министра финансов, пишет «Восток Медиа». Также силовики обыскали кабинеты вице-губернатора и министра экономического развития края Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.​

По словам собеседников «Коммерсанта», речь идет об уголовном деле против бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и экс-гендиректора «Азия лес», действующего президента крупнейшего дальневосточного лесоперерабатывающего предприятия «БМ групп» Александра Пудовкина.