Минтруд выступил против найма уехавших россиян

По мнению Минтруда, трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются». Эксперты напомнили, что трудовой кодекс не запрещает работать из другой страны, а письмо министерства юридической силы не имеет

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Заключение трудового договора с работающими из-за границы гражданами недопустимо, считает Минтруд. Об этом говорится в ответе представителя ведомства Дмитрия Мыльникова, опубликованного на «Консультант Плюс»; первыми на него обратили внимание «Известия».

Мыльников реагировал на анонимный вопрос: «В каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу?». Сотрудник министерства ответил, что, по мнению ведомства, если дистанционный сотрудник выезжает за пределы страны и собирается там работать, то есть меняется место работы, он обязан уведомить работодателя, иначе нарушит трудовой договор.

«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается. Сотрудничество с лицами в целях дистанционной работы за рубежом для российских организаций может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений», — добавил Мыльников.

Он пояснил, что выезд сотрудника за рубеж имеет значение для налогообложения, например — определение налогового резидентства.

Трудовой кодекс не предусматривает каких-либо ограничений и запретов для уехавших россиян, даже напротив — большинство судов поддерживают сотрудников на удаленке из-за границы, сообщила «Известиям» партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

Как напомнила председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, правила трудового кодекс распространяются на граждан, которые работают на российской территории, а если сотрудник пребывает за границей, то нормы ТК не применяются. Она пояснила, что письмо Минтруда не имеет юридической силы, но может иметь значение при решении трудовых споров.

Минтруд не вправе призывать или заставлять компании не заключать трудовые договоры с релокантами, он может лишь подчеркивать противоречия законам, но трудовой кодекс не содержит запретов на контракты с удаленщиками, сообщил консультант ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев и отметил: поэтому «число компаний, у которых есть в штате зарубежные удаленщики, увеличивается».