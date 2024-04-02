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Политика ,  
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Турция расширила список документов для продления ВНЖ

В МВД Турции сообщили о расширении списка документов для продления ВНЖ
Для продления ВНЖ в Турции иностранцев обяжут с 15 апреля получать адрес UETS. В прошлом году Анкара подняла до $200 тыс. порог стоимости недвижимости, которая позволяет инвесторам оформлять вид на жительство
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

С 15 апреля иностранцы, желающие продлить вид на жительство (ВНЖ) в Турции, должны будут дополнительно предоставлять адрес UETS (национальной системы электронного оповещения), сообщили в пресс-службе Управления по делам миграции МВД республики.

«В соответствии с Законом об уведомлении № 7201 и Положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)», — говорится в сообщении.

Для получения UETS необходимо обратиться с соответствующим заявлением в почтовые отделения. Также требуется предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона. Для тех, у кого есть электронная подпись, подать заявление на получение UETS можно онлайн на сайте www.etebligat.gov.tr.

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Финансы
Фото:Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно данным Турецкого статистического института (Turkstat), среди переехавших в республику иностранцев в 2022 году больше всех оказалось россиян — 99 786 человек, или 25% от общего объема миграции. Граждане России также считаются лидерами по спросу на недвижимость в Турции. В 2022 году на их долю пришлось более 16,3 тыс. лотов.

В октябре 2023 года власти Турции подняли до $200 тыс. порог стоимости недвижимости, которая позволяет инвесторам оформлять ВНЖ. Ранее он составлял $75 тыс. в Стамбуле, Анкаре и Анталье и $50 тыс. в остальных городах. По словам заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милы Гребенщиковой, это решение связано со стремлением руководства страны обеспечить безопасность и пресечь миграцию несостоятельных иностранных граждан, сохранить этническую целостность.

С начала текущего года ряд турецких банков начали запрашивать у россиян ВНЖ для открытия счета. Так, в крупнейшей финансовой организации Турции Denizbank объясняли эти требования внутренними процедурами, не связанными с санкциями США.

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Теги
Юлия Овчинникова
Турция ВНЖ МВД Турции
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