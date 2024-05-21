Отец бежавшей из России Заурбековой обещал, что будет искать ее

Отец покинувшей Россию чеченки Лии Заурбековой отрицает, что ее избивали члены семьи. Он утверждает, что доказательств этому дочь не предоставила. Девушка бежала из страны и попросила ее не искать

Лия Заурбекова (Фото: marem_group / Telegram)

Беслан Заурбеков, отец Лии Заурбековой, которая бежала за границу от своей семьи, обвинив ее в избиениях, обещал ИА Regnum продолжить ее поиски.

«Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски», — заявил он.

По словам Заурбекова, доказательств избиений его дочь не предоставила, а без видео он назвал ее слова ложью.

Мужчина заявил, что знаком с возлюбленным его дочери, с которым Заурбекова покинула Россию. Он обещал, что «тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан». Выход в этой ситуации он видит только один — молодой человек должен принять ислам, иначе Лию Заурбекову тоже ждет наказание, — собеседник издания не уточнил, какое именно.

«Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — сказал он.

Regnum пишет, что Заурбеков был предпринимателем: на него было оформлено ИП в Чечне и ООО в Москве, которые занимались розничной торговлей мясом и консервами, ресторанной деятельностью и предоставляли услуги по доставке продуктов. Сейчас оба юрлица ликвидированы.

Лия Заурбекова 13 мая ушла из дома, объяснив это психологическим и физическим давлением. Родственники объявили девушку в розыск на основании, что она является несовершеннолетней. Сама беглянка сообщила, что ей 19 лет.

В кризисной группе «Марем», куда обратилась девушка, пояснили, что онаа решила покинуть дом, поскольку «ее тотально контролировали родственники» и она опасается, что ее убьют. В своем городе (он не назван) Заурбекова написала заявление в полицию и попросила не искать ее.

Однако родственники обратились к полицейским в Москве. Там Заурбекова увидела отца во дворе дома, где жила, и вызвала полицию. Она оказалась в ОМВД по району Нагатино-Садовники, здание которого окружили члены ее семьи.

Вечером 16 мая девушка покинула отделение. Она уехала без родственников, уточнил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. 17 мая адвокат Заурбековой Наталия Тихонова рассказала РБК, что девушка покинула Россию. Заурбекова попросила ее не искать и оставить в покое.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию и «выразил уверенность, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам».

В августе 26-летняя чеченка Седа Сулейманова пропала в Санкт-Петербурге. В город она приехала с помощью правозащитников, к которым обратилась. Правозащитники сообщили, что ее насильно вывезли в аэропорт, привезли в Грозный и передали в руки родственников.

В марте Следственный комитет по Чечне по факту «безвестного исчезновения» девушки возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Местонахождение Сулеймановой до сих пор не известно.