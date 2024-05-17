Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России

Девушка сбежала из дома 13 мая из-за давления со стороны семьи. Она обратилась в полицию, отделение 16 мая окружили ее родственники. Вечером того же дня она покинула полицию. Теперь она уехала из России

Лия Заурбекова (Фото: marem_group / Telegram)

Чеченка Лия Заурбекова, которая убежала от родственников, находится не в России. Об этом РБК рассказала ее адвокат Наталия Тихонова.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала она. «По действиям дальнейшим мы еще с подзащитной ничего не обсуждали», — добавила Тихонова.

Заурбекова рассказала, что ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя. Заурбекова же заявила, что ей 19 лет. Она обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка.

Вечером 16 мая Заурбекова покинула отделение полиции. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников уточнил, что она уехала без родственников.

На следующий день депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов сообщил, что взял ситуацию под контроль. Он выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. В будущем власти по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова будут «молниеносно» реагировать на такого рода случаи.