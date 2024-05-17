Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье

19-летняя чеченка Лия Заурбекова ушла из дома из-за давления родственников. Она обратилась в полицию, отделение, где находилась девушка, 16 мая окружили ее родственники. Вечером того же дня они и адвокат выехали в безопасное место

Адам Делимханов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, которую родственники требуют вернуть, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — написал он.

Делимханов рассказал, что между родственниками Заурбековой и сотрудниками ОМВД в Москве «никаких недопониманий нет». Дудаев заявил о «ложных обоснованиях» в истории с девушкой.

О ситуации с Заурбековой вечером 16 мая сообщила кризисная группа «Марем». Девушка 13 мая ушла из дома, так как там на нее оказывали психологическое и физическое давление. Родственники объявили ее в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя. Заурбекова заявила, что ей 19 лет.

Заурбекова обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Она рассказывала, что покинуть отделение «без страха» было нельзя, возле ОМВД находилось около десятка ее родственников. Вместе с ней в полиции был адвокат.

В «Мареме» после 23:00 16 мая сообщили, что Заурбекова и ее юрист уехали из отделения и направились «в безопасное место». Такую же информацию привел ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. В разговоре с «РИА Новости» он уточнил, что девушка уехала из ОМВД без родственников.