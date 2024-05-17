 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье

Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку Лию Заурбекову вернут к родственникам
19-летняя чеченка Лия Заурбекова ушла из дома из-за давления родственников. Она обратилась в полицию, отделение, где находилась девушка, 16 мая окружили ее родственники. Вечером того же дня они и адвокат выехали в безопасное место
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию со сбежавшей из дома 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, которую родственники требуют вернуть, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — написал он.

Делимханов рассказал, что между родственниками Заурбековой и сотрудниками ОМВД в Москве «никаких недопониманий нет». Дудаев заявил о «ложных обоснованиях» в истории с девушкой.

В Москве чеченцы окружили отделение МВД, чтобы забрать сбежавшую девушку
Общество

О ситуации с Заурбековой вечером 16 мая сообщила кризисная группа «Марем». Девушка 13 мая ушла из дома, так как там на нее оказывали психологическое и физическое давление. Родственники объявили ее в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя. Заурбекова заявила, что ей 19 лет.

Заурбекова обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Она рассказывала, что покинуть отделение «без страха» было нельзя, возле ОМВД находилось около десятка ее родственников. Вместе с ней в полиции был адвокат.

В «Мареме» после 23:00 16 мая сообщили, что Заурбекова и ее юрист уехали из отделения и направились «в безопасное место». Такую же информацию привел ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. В разговоре с «РИА Новости» он уточнил, что девушка уехала из ОМВД без родственников.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чечня Адам Делимханов полиция

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В ОНК Москвы заявили, что сбежавшая из Чечни девушка покинула полицию
Общество
В Москве чеченцы окружили отделение МВД, чтобы забрать сбежавшую девушку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 01:22
«Ъ» узнал о 17-летнем сроке колонии для организатора ЧВК ЕНОТ из ФСБ Общество, 01:10
РБК запустил проект о вине и объявил о партнерстве с Артуром Саркисяном «РБК Вино», 00:50
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 00:42
Мэр Днепра заявил о риске остановки общественного транспорта из-за броней Политика, 00:40
В Харькове прогремели четыре взрыва Политика, 00:31
Маск обвинил США в подталкивании России, Китая и Ирана создать альянс Политика, 00:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Чемезов рассказал о новом варианте названия для Superjet Бизнес, 00:10
Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье Политика, 00:06
Переплата по ипотеке на вторичное жилье в Москве почти удвоилась за год Недвижимость, 00:01
Главе «Телеспорта» Петру Макаренко предъявили обвинение в мошенничестве Технологии и медиа, 00:00
Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекорда Финансы, 00:00
В ОНК Москвы заявили, что сбежавшая из Чечни девушка покинула полицию Общество, 16 мая, 23:42
Президент Словакии сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения Политика, 16 мая, 23:29