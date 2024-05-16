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Общество ,  
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В Москве чеченцы окружили отделение МВД, чтобы забрать сбежавшую девушку

В Москве чеченцы окружили отделение полиции, чтобы забрать сбежавшую девушку
Девушка сбежала из дома из-за насилия со стороны семьи, они подали ее в розыск. Вокруг ОМВД, куда она обратилась, дежурила толпа ее родственников. По данным ОНК, девушка больше не находится в отделении, она в «безопасном месте»

В Москве чеченцы окружили отделение МВД, чтобы забрать сбежавшую девушку
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19-летняя чеченка Лия Заурбекова ушла из дома, где испытывала психологическое и физическое давление со стороны родственников, теперь они разыскивают ее и окружили отделение полиции в Москве, куда обратилась девушка. Обращение Заурбековой опубликовала кризисная группа «Марем».

«Я ушла из дома добровольно 13 мая. <...> Жила я в Москве эти несколько дней. Меня нашли родители через полицию, потому что они подали заявление в полицию <...> соврали, что я несовершеннолетняя, так меня подали в розыск», — сообщила девушка. В полиции вместе с ней находится адвокат.

По ее словам, у ОМВД России по району Нагатино-Садовники, где она находится, дежурят «человек десять точно», может быть и больше. Когда Заурбекова вышла из полиции, ее схватили прямо на глазах у сотрудников правоохранительных органов, «без страха» выйти из отделения нельзя, сказала она.

В кризисной группе рассказали, что девушка приняла решение покинуть дом, поскольку там «ее тотально контролировали родственники» и она опасается убийства. Она в своем городе (он не назван) написала заявление в полицию и попросила не искать ее. Однако родственники обратились к полицейским в Москве. В столице Заурбекова увидела отца во дворе дома, где жила, и вызвала полицию. Так она оказалась в отделении, у которого собрались члены ее семьи.

В «Марем» сообщили, что полиция пообещала правозащитникам и адвокатам обеспечить безопасность Заурбековой. Около 22:50 «РИА Новости» со ссылкой на источник опубликовало информацию, что девушку, «по предварительным данным», отпустили из полиции, не уточнив детали о том, находится ли она в безопасности.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил Msk1.ru, что члены комиссии выехали к ОМВД по Нагатино-Садовникам. В своем телеграм-канале Мельников около 23:20 написал, что Заурбековой в отделе полиции нет, она «находится в безопасном месте».

В пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что подобная информация к ним не поступала. В ОМВД звонки корреспондента РБК сбрасывали.

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Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале со ссылкой на «Марем» сообщила, что ранее полиция отказалась содействовать девушке, объяснив ситуацию вокруг ОМВД «их семейными традициями». Она опубликовала кадры, снятые возле отделения, когда к родственникам Заурбековой (на видео видны только мужчины) вышли сотрудники полиции. На записи мужчина, который говорит, что девушка его дочь, разговаривает с сотрудником в форме и заявляет, что к ОМВД могут приехать некие «наши представители». Около 22:00 в канале Собчак появилась информация, что отец Заурбековой и один из ее родственников, который несколько часов дежурил у КПП, зашли на территорию ОМВД.

В августе прошлого года в Санкт-Петербурге пропала 26-летняя чеченка Седа Сулейманова. В Петербург она приехала с помощью правозащитников, к которым она обратилась. Как сообщали правозащитники, девушку забрали силовики и насильно вывезли в аэропорт, ее привезли в Грозный и передали родственникам. 

В сентябре чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с девушкой и написал, что она не имеет жалоб. На кадрах она не говорила ни слова. С того момента фото и видео с ней не появлялись.

В ноябре по факту случившегося начала проверку прокуратура. В декабре правозащитники получили ответ надзорного ведомства, из которого следовало, что Сулейманова добровольно уехала в Грозный и вернулась к семье.

В марте кризисная группа сообщила, что по факту «безвестного исчезновения» девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Заявительница по делу — подруга Сулеймановой Елена Петяева.

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