Сбежавшая от родни чеченка Заурбекова попросила ее не искать и оставить в покое

Сбежавшая от родни чеченка попросила ее не искать и оставить в покое

19-летняя чеченка Лия Заурбекова ушла из дома из-за давления родственников, после чего сумела выехать за границу. Делимханов заявил, что ее вернут семье, но сама девушка заявила о страхе перед таким исходом

Video

Чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников из Чечни, подтвердила свой отъезд из России, сообщила, что находится в безопасности и попросила ее не искать. Обращение девушки опубликовала кризисная группа «Марем».

Также Заурбекова сообщила, что боится внимания к ее делу со стороны депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который ранее пообещал вернуть сбежавшую девушку ее родственникам. «Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Очень боюсь что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила Заурбекова в видеообращении.

Девушка ушла из дома 13 мая, так как там на нее оказывали психологическое и физическое давление, сообщала ранее кризисная группа «Марем». Родственники объявили ее в розыск, утверждая, что она несовершеннолетняя. Сама Заурбекова сообщила, что ей 19 лет.

Заурбекова обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники, куда приехала девушка. Она рассказывала, что покинуть отделение «без страха» было нельзя, возле ОМВД находилось около десятка ее родственников. Вместе с ней в полиции был адвокат.

В «Мареме» после 23:00 16 мая сообщили, что Заурбекова и ее юрист уехали из отделения и направились «в безопасное место». Этим утром член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила, что сбежавшая от родственников чеченка покинула Россию.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее заявил, что Делимханов взял на контроль ситуацию с Заурбековой. Он также сообщил о «ложных обоснованиях» в истории с девушкой. Сам Делимханов позднее подтвердил информацию, приведенную Даудовым, и отметил, что в дальнейшем власти по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова будут «молниеносно» реагировать на такого рода случаи.

Сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в разговоре с РБК назвала ситуацию с Заурбековой «драматической», однако отметила, что пока известно слишком мало «решающих деталей конфликта». Позицию близких девушки она связала с чеченскими традициями, культурным и семейным укладом. В том, что девушку искали родственники, по ее словам, нет ничего удивительного. «В семье любой национальности точно так же будут искать сына или дочь, которые жили вместе с родителями и в какой-то момент сбежали из дому. Однако Лия Заурбекова совершеннолетняя, ей 19 лет, это возраст, когда человек имеет полное право принимать решения о своей судьбе», — отметила Епифанова. Она также предложила поработать над разрешением конфликта с привлечением семейных психологов, отметив, что «мы живем в стране, где закон един для всех».