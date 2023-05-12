Минюст предложил наказывать за «русофобию»

Замглавы Минюста аргументировал необходимость введения ответственности за русофобию тем, что в Нидерландах избили ребенка за разговор на русском языке, однако полиция эти сведения опровергла

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В законодательстве необходимо закрепить понятие «русофобия», ввести ответственность за «русофобскую деятельность» и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации, заявил статс-секретарь — замглавы Минюста России Андрей Логинов на сессии «Русофобия: нацизм ХХI века» на Петербургском международном юридическом форума (ПМЮФ).

Логинов также заявил, что в Нидерландах избили шестилетнего мальчика из-за его национальности, в Эстонии отказывают россиянам в выдаче виз, мешают платить за коммунальные платежи, после чего конфискуют имущество за долги.

Об избиении шестилетнего мальчика в нидерландском городе Рейсвейк сообщил телеграм-канал Shot, после чего новость распространили Lenta.ru, РИА «ФАН» и Ura.ru. Портал StopFake обратился в нидерландскую полицию, но там опровергли информацию телеграм-канала, пояснив, что данных о таком случае в Рейсвейке нет.

Слова замглавы Минюста поддержали другие участники встречи. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал заводить уголовные дела против лиц, проявляющих русофобию, говоря о таких инцидентах за рубежом. Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что к ней в прошлом году поступило в пять раз больше обращений по русофобии, «чем обычно». Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о «случаях травли российских детей в других странах», а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создавать специальные офисы, где будут помогать россиянам «готовить документы, иски в суд о защите и чести, и достоинства и защите от дискриминации».

США, Великобритания, Украина и другие страны отвергали обвинения в распространении или поддержке русофобии. Американский Госдепартамент назвал обвинения Москвы «лживым нарративом», который применяется для оправдания «агрессивных действий».

В марте британский постпред при ООН Фергус Экерсли обратился к российской делегации на русском языке. «Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России», — сказал дипломат.