Путину рассказали о применении для обучения в вузе платформы для покера
В одном из петербургских вузов для организации дистанционного обучения студентов использовали сетевую платформу для игры в покер. Об этом ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев рассказал президенту Владимиру Путину.
Заявление было сделано во время совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса, которое проходило по видеосвязи.
«Конечно, нужно сделать и то, о чем говорил наш министр науки и высшего образования — обеспечить единую платформу [для обучения студентов] или, по крайней мере, что-то близкое. <...> В одном из вузов Питера, не буду называть платформу, которую они используют, но в основном ее используют игроки в покер, а сейчас она используется в этом вузе для обеспечения учебного процесса», — сообщил Кропачев.
Он пояснил, что это произошло из-за сложностей, которые «испытываем мы все».