Путину рассказали о применении для обучения в вузе платформы для покера

В качестве довода за создание в России единой платформы дистанционного обучения ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал Владимиру Путину о вузе, где для обучения студентов использовали сетевую платформу для покера

Владимир Путин и Николай Кропачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В одном из петербургских вузов для организации дистанционного обучения студентов использовали сетевую платформу для игры в покер. Об этом ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев рассказал президенту Владимиру Путину.

Заявление было сделано во время совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса, которое проходило по видеосвязи.

«Конечно, нужно сделать и то, о чем говорил наш министр науки и высшего образования — обеспечить единую платформу [для обучения студентов] или, по крайней мере, что-то близкое. <...> В одном из вузов Питера, не буду называть платформу, которую они используют, но в основном ее используют игроки в покер, а сейчас она используется в этом вузе для обеспечения учебного процесса», — сообщил Кропачев.

Он пояснил, что это произошло из-за сложностей, которые «испытываем мы все».