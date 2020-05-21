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Путину рассказали о применении для обучения в вузе платформы для покера

В качестве довода за создание в России единой платформы дистанционного обучения ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал Владимиру Путину о вузе, где для обучения студентов использовали сетевую платформу для покера
Владимир Путин и Николай Кропачев
Владимир Путин и Николай Кропачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В одном из петербургских вузов для организации дистанционного обучения студентов использовали сетевую платформу для игры в покер. Об этом ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев рассказал президенту Владимиру Путину.

Заявление было сделано во время совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса, которое проходило по видеосвязи.

«Конечно, нужно сделать и то, о чем говорил наш министр науки и высшего образования — обеспечить единую платформу [для обучения студентов] или, по крайней мере, что-то близкое. <...> В одном из вузов Питера, не буду называть платформу, которую они используют, но в основном ее используют игроки в покер, а сейчас она используется в этом вузе для обеспечения учебного процесса», — сообщил Кропачев.

Он пояснил, что это произошло из-за сложностей, которые «испытываем мы все».

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Валерий Фальков

На этом же совещании министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о неготовности информационной инфраструктуры многих вузов России к переходу учебного процесса в онлайн во время эпидемии. «Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате», — пояснил он.

Министр заявил о необходимости доработать и внедрить соответствующие платформы во всех высших учебных заведениях. При этом он подчеркнул, что речь не идет о полной замене одной системы на другую и дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы.

Президент, в свою очередь, отверг полный переход на дистанционную форму обучения и назвал «откровенной провокацией» сообщения о планах закрыть традиционные школы и университеты.

Путин назвал вбросами сообщения про переход на дистанционное образование
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Министерство науки и высшего образования рекомендовало с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом. Для этого министерство рекомендовало использовать электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Рекомендации были даны после того, как министр науки и высшего образования Валерий Фальков провел совещание с ректорами высших учебных заведений. Помимо этого в министерстве создали оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: дистанционное образование, вуз, покер
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