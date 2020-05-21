Попова назвала «очень позитивным» показатель с заболеваемостью COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, в течение 10 дней в стране отмечается снижение новых случаев заражения, отметила глава Роспотребнадзора

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России 10 дней подряд снижается число ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это очень позитивный показатель», — заявила она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

По словам Поповой, в общем количестве инфицированных с начала марта доля детей (от нуля до 18 лет) не превышает 7%.

По мнению главы Роспотребнадзора, на основе прогноза ситуации с вирусом и аналитических материалов можно говорить о том, чтобы планировать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с наиболее благоприятной обстановкой.