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Попова назвала «очень позитивным» показатель с заболеваемостью COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, в течение 10 дней в стране отмечается снижение новых случаев заражения, отметила глава Роспотребнадзора
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России 10 дней подряд снижается число ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это очень позитивный показатель», — заявила она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

По словам Поповой, в общем количестве инфицированных с начала марта доля детей (от нуля до 18 лет) не превышает 7%.

По мнению главы Роспотребнадзора, на основе прогноза ситуации с вирусом и аналитических материалов можно говорить о том, чтобы планировать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с наиболее благоприятной обстановкой.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране зафиксировали 8849 новых случаев заражения коронавиурсом. Этот показатель удерживается ниже отметки в 9 тыс. вторые сутки подряд. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 317,5 тыс. человек, умерших — 3 тыс.

О том, что Россия находится «в фазе стабилизации», накануне заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Войнович. Темпы распространения инфекции снизились, и необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения, отмечала она.

Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Похожую точку зрения выразил и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что 20 мая число выписанных впервые превысило количество заболевших. Он предположил, что Россия начала проходить проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. По словам премьера, критериев для снятия ограничений достигли 17 российских регионов, однако делать это нужно «предельно осторожно», чтобы не разрушить достигнутое там «хрупкое равновесие».

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился, что «система здравоохранения начала потихоньку разгружаться», но в то же время предупредил, что в мае смертей пациентов с коронавирусом будет значительно больше, чем в предыдущем месяце. Он пояснил, что речь идет о заболевших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, но коронавирус у них выявили в апреле — начале мая.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
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