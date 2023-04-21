С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С оружейницы вестерна «Ржавчина» аналогичное обвинение не сняли. Ей грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в $5 тыс.

Алек Болдуин (Фото: Mark Sagliocco / Getty Images)

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные актеру Алеку Болдуину после гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов актера.

«Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование обстоятельств этого трагического инцидента», — заявили юристы Люк Никас и Алекс Спиро.

Аналогичное обвинение предъявляли оружейнице фильма «Ржавчина» Ханне Гутьеррес Рид, с нее его не сняли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. Гутьеррес Рид грозит наказание до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Ее представители сообщили, что их подзащитная не намерена признавать свою вину в суде. «Мы ожидаем, что по завершении процесса она также будет оправдана», — приводит телеканал CNN заявление ее адвокатов.

В 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» Болдуин, игравший главную роль, выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла, режиссер Джоэл Соус получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов.

Суд уже вынес приговор координатору по безопасности на съемках Дэвиду Холлсу, его признали виновным в халадности. Он получил шесть месяцев заключения условно, штраф в $500 и 24 часа общественных работ. Его также обязали пройти курс по безопасному обращению с оружием.

Съемки фильма после перерыва из-за смерти оператора возобновили 20 апреля. Это было одним из условий соглашения между Болдуином и семьей оператора, отмечает CNN. Согласно договоренности, ее муж Мэттью Хатчинс стал исполнительным продюсером фильма.