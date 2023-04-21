Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
SpaceX уточнила причину взрыва ракеты Starship Технологии и медиа, 06:11
WP сообщила о предложении США отступить из Бахмута из-за риска окружения Политика, 05:52
Кулеба счел вопрос с передачей снарядов Киеву тестом на независимость ЕС Политика, 05:36
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве Общество, 05:21
Нидерландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку Политика, 05:01
Министр в Италии назвал виновных в побеге сына Усса из Италии Политика, 04:56
Макрон и Байден обсудили роль Китая в урегулировании конфликта на Украине Политика, 04:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из России Бизнес, 04:08
Вучич напомнил об угрозах Сербии со стороны НАТО Политика, 03:55
Посольство России упрекнуло США из-за украинского зерна Политика, 03:19
У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно Общество, 02:55
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-майора за вмешательство в жизнь Дугиной Общество, 02:44
Движение на месте взрыва в Белгороде запланировали восстановить к утру Общество, 02:39
Очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде Общество, 02:14
Общество ,  
0 

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора
С оружейницы вестерна «Ржавчина» аналогичное обвинение не сняли. Ей грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в $5 тыс.
Алек Болдуин
Алек Болдуин (Фото: Mark Sagliocco / Getty Images)

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные актеру Алеку Болдуину после гибели оператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов актера.

«Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование обстоятельств этого трагического инцидента», — заявили юристы Люк Никас и Алекс Спиро.

Аналогичное обвинение предъявляли оружейнице фильма «Ржавчина» Ханне Гутьеррес Рид, с нее его не сняли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. Гутьеррес Рид грозит наказание до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Ее представители сообщили, что их подзащитная не намерена признавать свою вину в суде. «Мы ожидаем, что по завершении процесса она также будет оправдана», — приводит телеканал CNN заявление ее адвокатов.

В 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» Болдуин, игравший главную роль, выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла, режиссер Джоэл Соус получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов.

Суд уже вынес приговор координатору по безопасности на съемках Дэвиду Холлсу, его признали виновным в халадности. Он получил шесть месяцев заключения условно, штраф в $500 и 24 часа общественных работ. Его также обязали пройти курс по безопасному обращению с оружием.

Съемки фильма после перерыва из-за смерти оператора возобновили 20 апреля. Это было одним из условий соглашения между Болдуином и семьей оператора, отмечает CNN. Согласно договоренности, ее муж Мэттью Хатчинс стал исполнительным продюсером фильма.

Читайте на РБК Pro
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
«Вторая карьера»: зачем топ-менеджеры выбирают работу на фрилансе
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Теги
Алек Болдуин обвинение адвокат убийство фильм
Материалы по теме
Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином возобновят
Технологии и медиа
Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках
Общество
Болдуин подал иск к команде фильма, на съемках которого погиб оператор
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter