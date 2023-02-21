Прокуратура в США смягчила обвинение актеру Болдуину

Алек Болдуин (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Прокуратура округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, смягчила обвинение актеру и продюсеру Алеку Болдуину по делу о непредумышленном убийстве, возбужденному из-за гибели на съемках фильма оператора в 2021 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру.

Адвокаты актера заявили, что окружной прокурор округа выдвинул ему обвинение по новой версии закона об огнестрельном оружии штата Нью-Мексико, который был принят спустя месяцы после инцидента. Теперь Болдуину грозит максимальный срок лишения свободы на 18 месяцев, а не пять лет. Обвинение также смягчили по отношению к Ханне Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках

Пресс-секретарь окружного прокурора Хизер Брюэр заявила, что обвинение отказалось от первоначального решения, чтобы «избежать дальнейших судебных разбирательств со стороны Болдуина и его адвокатов», пишет NYT. «Приоритетом обвинения является обеспечение правосудия, а не обеспечение оплачиваемых часов для адвокатов из крупных городов», — сказала Брюэр.

1 февраля Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Инцидент произошел в 2021 году, когда во время съемки фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс из пистолета Colt 45-го калибра. Женщина погибла, режиссер Джоэл Соус получил ранение.

При этом, согласно показаниям помощника режиссера, актеру говорили, что в пистолете нет боевых патронов.Помощник режиссера взял один из трех бутафорских пистолетов, который оставил мастер-оружейник на съемочной площадке, и передал его Болдуину со словам Cold gun! Эта фраза означает, что в оружии нет боевых патронов.