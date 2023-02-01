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Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс в 2021 году, сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Обвинения против Болдуина и оружейницы фильма Ханны Гутьеррес Рид включают два эпизода непредумышленного убийства, сообщили в прокуратуре. Им грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. (около 350 тыс. руб.). Адвокаты обоих ранее настаивали на невиновности клиентов.

Также обвинения были предъявлены помощнику режиссера ”Ржавчины" Дэвиду Холлсу, который не признал себя виновным и заключил соглашение о признании вины, которое ожидает утверждения.

В октябре 2021 года во время съемки одной из сцен фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил в оператора Хатчинс из старинного пистолета Colt 45-го калибра. Та погибла, а режиссер Джоэл Соус получил ранение. Сам актер говорил, что не знал о боевых патронах в пистолете.

Как выяснила полиция, во время репетиции помощник режиссера дал Болдуину копию старинного пистолета Colt 45-го калибра и назвал оружие «холодным», то есть уточнил, что в нем нет настоящих патронов. Однако в пистолете оказались муляжи и как минимум одна свинцовая пуля, уточнял Los Angeles Time.

Муж Хатчинс подал иск к Болдуину, кинокомпании Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures, продюсерам фильма, первому помощнику режиссера Дэвиду Холлу, оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид, мастеру реквизита Саре Закри и поставщику оружия Сету Кенни из PDQ Arm & Prop.

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Болдуина и других ответчиков обвинили в несоблюдении основных правил безопасности при использовании настоящего оружия. К тому же продюсеры фильма знали о недостаточной квалификации оружейника, говорится в иске.

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