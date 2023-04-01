Суд США вынес первый приговор после гибели оператора на съемке «Ржавчины»

Суд штата Нью-Мексико приговорил помощника режиссера фильма «Ржавчина», на съемках которого погибла оператор Галина Хатчинс, Дэвида Холлса к шести месяцам заключения условно, передает телеканал CBS.

Кроме шестимесячного условного срока, Холлс также должен будет заплатить штраф в размере $500, пройти курс по безопасному обращению с оружием и выполнить 24 часа общественных работ.

Сам Холлс присутствовал на заседании суда онлайн, в ходе которого отказался от права оспаривать обвинение в халатности.

Холлс был координатором по безопасности на съемках «Ржавчины» в октябре 2021 года, главную роль в фильме исполнял актер Алек Болдуин. Съемки проходили в США в штате Нью-Мексико. 22 октября во съемок Болдуин выстрелил в сторону 42-летнего оператора Галины Хатчинс из пистолета, в результате женщина умерла, 48-летний режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Когда пистолет принесли на съемочную площадку, Холлс проверил, что патроны в нем ненастоящие, прежде чем передать его Болдуину, говорила на суде адвокат обвиняемого Лиза Торрако. Прокурор Кэри Моррисси заявила, что Холлс «не проверял каждый патрон, который был в оружии». Холлс признался, что ему следовало проверить все патроны, но он этого не сделал.

Болдуину, а также оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Им грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. (около 350 тыс. руб.). Адвокаты обоих ранее настаивали на невиновности клиентов.