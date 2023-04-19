Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином возобновят

Съемки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, во время которых погибла оператор Галина Хатчинс, возобновят в американском штате Монтана, сообщает CBS News со ссылкой на Rust Movie Productions.

По его словам, съемки начнутся на этой неделе. Алек Болдуин вернется к исполнению главной роли. Джоэо Соуз, получивший ранение при выстреле, в результате которого погибла Хатчинс, по-прежнему будет режиссером фильма.

Возобновление съемок «Ржавчины» — одно из условий соглашения между Болдуином и семьей оператора, отмечает CNN. Согласно договоренности, ее муж Мэттью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма.

В 2021 году во время съемок «Ржавчины» в штате Нью-Мексико Болдуин выстрелил в сторону 42-летнего оператора Хатчинс из пистолета. В результате она умерла, а 48-летний режиссер Соус получил ранение.

Болдуину, а также оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Им грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. (около 350 тыс. руб.).

Координатора по безопасности на съемках Дэвида Холлса приговорили к шести месяцам заключения условно, штрафу в $500, обязательному прохождению курса по безопасному обращению с оружием и 24 часам общественных работ. Суд признал его виновным в халатности.