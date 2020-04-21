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В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

Им пообещали отправить сообщения с памяткой. С 22 апреля нарушения пропускного режима будут фиксироваться с помощью дорожных камер
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

В центре пообещали отправить нарушителям СМС-сообщения с памяткой о действующих ограничениях и напомнили, что с 22 апреля для выявления нарушений пропускного режима будут применяться дорожные камеры.

В отдельном сообщении ЦОДД отметил, что номер автомобиля к цифровому пропуску уже привязали более 3 млн человек. При этом около 800 тыс. владельцев машин продолжают ездить без пропусков.

О том, что для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах будут использоваться камеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 апреля. Он предупредил о том, что номер автомобиля необходимо включить в электронный пропуск, причем сделать это нужно не менее чем за пять часов до первой поездки. Если при проверке пропуска к нему не будет привязан номер машины, ее владелец будет считаться нарушителем и будет оштрафован.

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При этом пока не решен вопрос о том, будет ли штраф за нарушение пропускного режима выписываться за проезд под каждой камерой. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что технически такая возможность есть, но этот вопрос еще обсуждается.

Штраф за нарушение пропускного режима составит 5 тыс. руб. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, конфискация машины при этом нарушителю не угрожает, водителя попросят вернуться к месту проживания. Если нарушитель не послушается, его могут оштрафовать еще раз.

Шапошников уточнил, что поместить автомобиль на штрафстоянку могут только в том случае, если его владелец заражен коронавирусом и нарушил карантин или был обязан соблюдать режим самоизоляции из-за контакта с инфицированным человеком.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве выявлено 29,4 тыс. случаев заражения инфекцией. В столице также скончались 233 человека, еще 2 тыс. вылечились.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ЦОДД, пропуск
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