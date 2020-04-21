В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

Им пообещали отправить сообщения с памяткой. С 22 апреля нарушения пропускного режима будут фиксироваться с помощью дорожных камер

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

В центре пообещали отправить нарушителям СМС-сообщения с памяткой о действующих ограничениях и напомнили, что с 22 апреля для выявления нарушений пропускного режима будут применяться дорожные камеры.

В отдельном сообщении ЦОДД отметил, что номер автомобиля к цифровому пропуску уже привязали более 3 млн человек. При этом около 800 тыс. владельцев машин продолжают ездить без пропусков.

О том, что для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах будут использоваться камеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 апреля. Он предупредил о том, что номер автомобиля необходимо включить в электронный пропуск, причем сделать это нужно не менее чем за пять часов до первой поездки. Если при проверке пропуска к нему не будет привязан номер машины, ее владелец будет считаться нарушителем и будет оштрафован.