ВОЗ сообщила о более 2,24 млн случаев заражения коронавирусом в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев подтвердили в европейских странах — свыше 1,12 млн человек. По данным ВОЗ, в Испании зарегистрировали более 191 тыс. заболевших, в Италии — почти 176 тыс. В Германии зафиксировали более 139 тыс. случаев заражения, в Великобритании — свыше 114 тыс., а во Франции — более 110 тыс.

В Китае, где возник эпицентр заболевания, выявили свыше 84,2 тыс. зараженных. В России с начала вспышки вируса зарегистрировали более 42 тыс. инфицированных.

По данным ВОЗ, всего в мире умерли 152 551 человек с коронавирусом. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения превысило 2,39 млн, почти 165 тыс. умерли.