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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о более 2,24 млн случаев заражения коронавирусом в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев подтвердили в европейских странах — свыше 1,12 млн человек. По данным ВОЗ, в Испании зарегистрировали более 191 тыс. заболевших, в Италии — почти 176 тыс. В Германии зафиксировали более 139 тыс. случаев заражения, в Великобритании — свыше 114 тыс., а во Франции — более 110 тыс.

В Китае, где возник эпицентр заболевания, выявили свыше 84,2 тыс. зараженных. В России с начала вспышки вируса зарегистрировали более 42 тыс. инфицированных.

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек
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По данным ВОЗ, всего в мире умерли 152 551 человек с коронавирусом. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения превысило 2,39 млн, почти 165 тыс. умерли.

Вспышка ранее не известного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Сингапуре, США, Иране, Египте и других государствах. По данным Университета Хопкинса, Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших — более 755 тыс. человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Всемирная организация здравоохранения, коронавирус
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