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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в Белоруссию

С советских времен Белоруссия получала гречневую крупу из России, однако сейчас Москва отказалась работать с Минском, заявил Лукашенко. Он поручил увеличить производство гречки в республике
Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске поручил увеличить производство гречки, так как Россия, по его словам, отказалась работать с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество, — обратился он к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу. — Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

12 апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) из-за распространения коронавируса ввела временный запрет на вывоз гречки, риса, репчатого лука и других товаров из стран Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Он будет действовать до 30 июня.

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До этого в марте Россельхознадзор уже приостанавливал на десять дней вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время эпидемии. Как отмечал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, экспорт гречки из России небольшой, но за рубеж идут значительные поставки риса, в основном в Турцию и страны бывшего СССР.

3 апреля Лукашенко уже давал поручение повысить производство гречки. В ходе рабочей поездки в Минскую область белорусскому президенту доложили, что республика закрывала собственную потребность в гречке примерно наполовину, а остальное импортировалось из России. Однако в последнее время «появились определенные трудности с поставками», писало БелТА.

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В конце марта замглавы Минсельхоза Белоруссии Владимир Гракун заявил, что запасов гречки в стране хватит на пять месяцев. Как сообщало Tut.by со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, в 2019 году в розничном товарообороте организаций торговли на импортную гречку приходилось 72,6% от всей этой крупы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, гречка, пандемия
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