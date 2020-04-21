Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в Белоруссию

С советских времен Белоруссия получала гречневую крупу из России, однако сейчас Москва отказалась работать с Минском, заявил Лукашенко. Он поручил увеличить производство гречки в республике

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске поручил увеличить производство гречки, так как Россия, по его словам, отказалась работать с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество, — обратился он к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу. — Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

12 апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) из-за распространения коронавируса ввела временный запрет на вывоз гречки, риса, репчатого лука и других товаров из стран Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Он будет действовать до 30 июня.

До этого в марте Россельхознадзор уже приостанавливал на десять дней вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время эпидемии. Как отмечал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, экспорт гречки из России небольшой, но за рубеж идут значительные поставки риса, в основном в Турцию и страны бывшего СССР.