ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет временный запрет на вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения коронавируса, говорится на сайте комиссии.

Кроме этих товаров будет ограничен вывоз чеснока, репы, ржи, риса, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из зерна злаков, обрушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, дробленых и недробленых соевых бобов и семян подсолнечника.

Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации на сайте ЕЭК и будет действовать до 30 июня. Эта мера «позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», говорится в сообщении.

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