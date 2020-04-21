Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАПе

Участники совещания в Минюсте, которое прошло в режиме видеоконференции, решили, что в новом Кодексе об административных нарушениях размер штрафов должен сохраниться на уровне действующего сейчас КоАПа

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В новом Кодексе об административных нарушениях, который разрабатывается сейчас, размер штрафов нужно сохранить на уровне действующей версии КоАПа и повышать их нецелесообразно. К такому выводу пришли участники совещания под руководством главы Минюста Константина Чуйченко, в котором участвовали представители Госдумы, Совфеда, органов исполнительной власти, Генпрокуратуры, правительства Москвы и «Деловой России».

«В ходе встречи были рассмотрены концептуальные вопросы подготовки законопроектов. В их числе — вопрос о размерах административных штрафов в проекте нового КоАПа. Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАПа предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

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Министерство юстиции разрабатывает новый кодекс, его проект был обнародован 30 января. Он предполагал введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. Тогда в министерстве пояснили, что в проекте отражены «пожелания МВД».

С критикой законопроекта выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. «Мы считаем, что этот документ вообще никуда не годится», — говорил Крашенинников. По его словам, в документе нет «сквозных» статей, а штрафы при этом увеличиваются в несколько раз.

Премьер Михаил Мишустин также раскритиковал документ и назвал предложенные санкции «непосильными». «При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал тогда Мишустин.