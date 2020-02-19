Минюст попросил правительство перенести внесение нового КоАП в Госдуму

Фото: duma.gov.ru

Минюст продолжает работу над проектом нового КоАП, и поэтому ведомство решило попросить премьера Михаила Мишустина на два месяца отсрочить внесение проекта кодекса на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Премьера попросили перенести срок внесения законопроектов в правительство с марта 2020 года на май, и в Госдуму — с апреля на июнь. Это решение было принято в Минюсте по итогам рабочего совещания.

Участники совещания, сообщили в пресс-службе, приняли решение еще больше сократить число составов административных правонарушений в проекте нового КоАП. Как следует из сообщения, в ведомстве решили пока продолжить публичное обсуждение нового проекта кодекса.

«Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам», — говорится в сообщении.

Проект нового КоАП был обнародован 30 января. Он предполагает введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф повышается с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб.